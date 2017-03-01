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Ekonomi

SocGen raporu: Türk bankaları hâlâ ucuz

Kurum, Garanti Bankası ve İş Bankası'na ilişkin tavsiyesini "tut"tan "al"a yükseltti

01 Mart 2017 17:05

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden Societe Generale'in (SocGen) Türk bankalarına ilişkin pazartesi günkü bir raporuna göre kurum, Garanti Bankası ve İş Bankası'na ilişkin tavsiyesini “tut”tan “al”a yükseltti. Raporda, kurumun sektöre yönelik görünümünün daha iyimser olduğu belirtildi. SocGen raporunda, Türk bankalarının hâlâ ucuz olduğunun altı çizildi.

Raporda, sektöre yönelik iyimser görünüme işaret edilirken, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum gibi siyasi olaylardan kaynaklanabilecek risklerin hâlâ geçerli olduğu, buna karşın bunun önemli bir istikrarsızlık yaratması ihtimalini düşük olduğu ifade edildi.

SocGen raporunda, “Daha önce bankacılık sektöründe yer almak için en az riskli yol olarak 'al' tavsiyesini Akbank ile sınırlamıştık; şimdi Garanti Bankası'nı 'tut'tan 'al'a yükseltiyoruz” ifadesi yer aldı. Kurum, Garanti Bankası ile ilgili olumlu gelişmelere ilişkin takipteki kredilere ilişkin gelişme kaydedilmesini işaret etti ve bankanın 2016 boyunca ticari performansı ile etkileyici olduğunu belirtti.

Raporda, kurumun İş Bankası'na yönelik tavsiyesinin de “tut”tan “al”a çıkarıldığı bilgisi yer aldı. Bankanın benzerleriyle arasındaki karlılık farkını kurumun beklediğinden hızlı bir şekilde kapattığına ve sermayeye ilişkin zorluklarla başa çıkmak için güçlü rezervlerinin olduğuna dikkat çekildi.

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