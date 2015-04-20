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Çark eden Oktay Kaynarca: Tek bildikleri saldırmak!

Kaynarca, 'Gezi başlı başına bir hataydı' açıklaması ile tartışmaya yol açmıştı

20 Nisan 2015 13:48

Geçtiğimiz günlerde hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajda sarf ettiği "Gezi başlı başına bir hataydı, Türkiye iyiye gidiyor" sözleri ile tartışmaya yol açan Oktay Kaynarca'dan yeni bir açıklama geldi.

Söz konusu ifadelerine gelen tepkiler üzerine "yanlış anlaşıldığını" belirterek, "Beni temsil eden bir parti yok. Benim sonsuza dek lider olarak kabul ettiğim tek lider Mustafa Kemal Atatürk olarak kalacaktır" diyen Kaynarca, bu kez de "Tek bildikleri saldırmak olan herkese gülümsüyorum" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Kaynarca'nın paylaşımı şöyle:

 "Bu durumu bir linç kampanyasına dönüştürmek isteyenlerin tahriklerine ve hakaretlerine aldırış etmeden memleket ve millet sevdama bildiğim yoldan devam edeceğim. Tek bildikleri saldırmak olan herkese gülümsüyorum."

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