Oktay Kaynarca: Gezi başlı başına bir hataydı, Türkiye iyiye gidiyor, paralel yapıyı herkesten önce gördüm

Yakında atv’de bir dizisi başlayacak oyuncu Oktay Kaynarca, ‘paralel’ yapılanma gibi bazı gerçekleri çok önceden gördüğünü belirterek Gezi olaylarına ilişkin olarak, "Gezi başlı başına bir hataydı; yaşananlara ve ölümlere bakınca. Biz oyuncular sanatla olayları eleştirmeliyiz, aksi halde büyük planların küçük figüranları oluruz" dedi.

Türkiye’nin iyiye gittiğini de savunan Kaynarca, "Asırlardır kendisine daima çıkış yolu bulmayı bilen, ayakta kalmayı becermiş, bu kadar devlet kurmuş bir milletin sağduyusuna güvenmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kaynarca’nın Sabah’a verdiği söyleşiden ilgili bölümler şöyle:

– Paralel yapıyla ilgili ben dün nerde durduysam bugün de aynı yerdeyim. Bazıları benim durduğum yere sonradan gelmiş olabilir. Ee onlar da insan, onlar da hata yapabilir.

– Devlet haricindeki yapılanmaların hepsinin ama hepsinin farkına varıp karşısında durmamız gerekir. Bu da modern mafya… Ama klasiğini nasıl yok ettiysek modernini de yok edecek güçteyiz. Bu yapılanmayla ilgili hiçbir zaman sempatik bir tavır göstermedim, göstermeyeceğim de.

– Bana sorarsanız Gezi başlı başına bir hataydı; yaşananlara ve ölümlere bakınca. Biz oyuncular sanatla olayları eleştirmeliyiz, aksi halde büyük planların küçük figüranları oluruz.

– Ülkenin gidişatını da olumlu görüyorum, iyiye gidiyor. Asırlardır kendisine daima çıkış yolu bulmayı bilen, ayakta kalmayı becermiş, bu kadar devlet kurmuş bir milletin sağduyusuna güvenmek gerekiyor.

'Yanlış anlaşıldım'

Açıklamalarıyla tepki çeken Oktay Kaynarca, eleştirilere twitter üzerinden yanıt verdi.

Kaynarca sayfasına "Sabah gazetesi röpörtajıyla ilgili gösterilen tepkileri anlayışla karşılıyorum. Sanırım sadece başlığa takılmışsınız, bütününü okumanızı isterim. Gezi'den dolayı yaşananların toplamının hata olduğunu anlatmaya çalıştığım bir cümle sanırım yanlış yorumlanmış. Herkes bilsin ki, benim için vatan kutsaldır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve bölünmez bütünlüğünün sonuna kadar savunucusuyum. Herkes bilsin ki, vatanımın çıkarları her türlü çıkarların üstündedir. Saldırıp küfür edenlere tepki gösterenlere cevabımdır. Beni temsil eden bir parti yok. Benim sonsuza dek lider olarak kabul ettiğim tek lider Mustafa Kemal Atatürk olarak kalacaktır." notunu düştü.