Capital Gazette, 5 çalışanının öldürülmesinin ardından yeni nüshasını yayınladı

T24 Haber Merkezi

ABD’nin Maryland eyaletinin başkenti Annapolis’te yayın yapan Capital Gazette, dün yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından baskıya ara vermedi. Gazetenin beyaz bir kapakla çıkan 29 Haziran sayılı nüshasında, “Bugün, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu sayfa, perşembe günü ofisimizde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden kurbanları anmak için kasıtlı olarak boş bırakılmıştır: Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith, Wendi Winters. Yarın bu sayfa istikrarlı amacına geri dönecek ve okuyucularına daha iyi vatandaşlar olmak üzere etraflarındaki dünya hakkında bilgili bir fikir sunmaya devam edecek” dendi.

Yerel saatle öğleden sonra 14:40’ta başlayan saldırıda, 2010 yılında Capital Gazette ekibine yardımcı editör ve köşe yazarı olarak katılan 59 yaşındaki Rob Hiaasen, özel yayınların başındaki toplum muhabiri 65 yaşındaki Wendi Winters, sayfa sekreteri 61 yaşındaki Gerald Fischman, gazete için yılladır eğitim ve spor haberlerini takip eden 56 yaşındaki John McNamara ve geçen Kasım ayında işe alınan satış asistanı 34 yaşındaki Rebecca Smith hayatlarını kaybetti. Saldırıda iki kişi de yaralandı.