ABD'de yerel gazete binasına saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Maryland Eyaleti’nde bulunan Annapolis şehrinde bulunan yerel Capital Gazette binasına silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken; yaralılar bulunduğunu ve bir saldırganın gözaltında olduğunu duyurdu.

Baltimore Sun’ın sahibi olduğu Capital Gazette Communications binasında, aralarında yerel Capital Gazette’nin de yer aldığı çok sayıda yayın çıkarılıyordu.

Anne Arundel County yöneticilerinden Steven R. Schuh, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün korkunç bir saldırı yaşadık. Birden fazla kişi hayatını kaybetti ve yaralandı” dedi.

Saldırgan yakalandı

USA Today, Annapolis Polis Departmanı’nın sözcüsü Timothy Seipp’in yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde saldırganın yakalandığını aktardı. Seipp, polisin başka bir saldırgan daha olması ihtimaline karşın binada aramaları sürdürdüğünü ifade etti. Saldırganın yaralı olduğu da olay yerinden gelen bilgiler arasında ancak yaralanmanın boyutuna dair bir açıklama yapılmadı.

CNN’e konuşan bir güvenlik gücü yetkilisi de bir kişinin gözaltında olduğunu teyit ederken, Anne Arundel Polisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, binanın boşaltıldığı ve polisin aramalara devam ettiği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinden yapılan son açıklamada, saldırganın üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı, FBI sisteminde de kendisine dair bir bilgiye rastlanmadığı belirtildi. Polis kaynakları, saldırganın güvenlik güçleriyle işbirliği yapmayı reddettiğini aktardı.

Olay yerinden: Çok sayıda kişinin vurulduğunu duymaktan daha korkutucu bir şey yok

Capital Gazette muhabiri Phil Davis, Twitter hesabından yaşananlarla ilgili şunları paylaştı:

“Saldırgan, ofisin cam kapısından ateş etti. Hedefinde birden fazla çalışan vardı. Daha fazla bir şey söylemek ve kimsenin ölü olduğunu ilan etmek istemiyorum ama durum kötü. Masanızın altındayken ve saldırgan silahını yeniden doldururken çok sayıda kişinin vurulduğunu duymaktan daha korkutucu bir şey yok.”

Şimdiye kadar, olayın tek bir saldırgan veya eşgüdümlü bir saldırının sonucu olup olmadığını gösteren bir delil bulunmuyor. Sosyal medyada, iki saldırganın bulunduğu ve her ikisinin de askeri kıyafet giydiği iddiası dile getirildi.