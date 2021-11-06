Cansu Dere'den yapımcı Timur Savcı'ya "Hürrem" desteği: Doğru söylemiştir

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’nın, dizinin başrol oyuncu Meryem Uzerli hakkında, “Diziyi bırakması şımarıklıktı” sözlerinin ardından ünlü oyuncu Cansu Dere’den Savcı’ya destek geldi.

Ünlü yapımcı Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde Simge Fıstıkoğlu’nun kendi adını taşıyan YouTube kanalına konuk olmuştu. 'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli'nin 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmesine ilişkin olarak konuşan Timur Savcı, durumu tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olarak nitelendirmişti.