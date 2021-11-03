Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısından yıllar sonra gelen Meryem Uzerli çıkışı: Saygısızlık ve şımarıklık
03 Kasım 2021 09:25
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Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı, ‘Hürrem’ rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu" dedi.
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'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitti.
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Dizinin yapımcısı Timur Savcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok izleyicisi olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında konuştu.
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Simge Fıstıkoğlu’nun Youtube'daki 'Hayat Okulu' adlı programına katılan ve yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yapan Timur Savcı, Meryem Uzerli’nin “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.
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Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in ağabeyi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık” diye konuştu.
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Timur Savcı; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerin yapımcısı.