HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan iktidara: Zehirli yılanlarla aynı torbadasınız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir; onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" açıklamasına göndermede bulunarak, "Zehirli yılanlarla aynı torbadasınız" dedi. Sancar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialara ilişkin olarak Meclis'te komisyon kurulması çağrısında bulundu.

"Her 4 gençten biri işsiz"

Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Sancar, "Halkın cebi ve sofrası yangın yeri. 17 günlük güvencesiz kapanmada insanların çaresizliğe mahkûm edildiği, açlıkla, sefaletle karşı karşıya bırakıldı süreçle karşı karşıya kaldık. Her 4 gençten biri işsiz. Güvencesiz kapanmayla bayramı zehir ettiler. Bu ülkede ne yaşanırsa hep halka fedakârlık yapılmasını isterler. 17 gün boyunca gelir kaybına uğrayan halk KDV, ÖTV, kira, vergilerini ödediler. Sarayın harcamalarına, beşli çeteyi gitti paralar. 128 milyar dolar nerede, yok, aşı nerede, yok." diye konuştu.

"Şimdi karşımıza yeni milis gibi bekçi çetesini çıkardılar"

Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzen değişmek zorunda. Şimdi karşımıza yeni milis gibi bekçi çetesini çıkardılar. Bekçiler her yerde saldırıyor. Örnekleri saymama gerek yok, bütün bunlar gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Yönetmek için başvurdukları başka bir yol da nefret söylemi, kutuplaştırma, ırkçılık… Böylece kendilerine stabil bir taban yaratacaklar, gerilim ortamında güvenliğin garantisi olarak kendilerini sunacaklar. Buna izin vermeyeceğiz.

Mersin’de Erbilli aileye ırkçı saldırı yaşandı. Bu ırkçı saldırılar bu iktidarın politikalarının bir sonucu. Halka soyup soğana çeviren, kaynakları savaşa, ranta, yandaşa aktaran iktidar çareyi şiddette arıyor. Herkesin çok dikkatle yaklaşması gerek. İktidarın bu oyunlarına herhangi bir şekilde nefes aldıracak bir tutum sahipleri sorumludur. Bizim ilkemiz, yolumuz, yönümüz bellidir. Kini, düşmanlığı reddediyoruz. Halkların birliğini sağlayacağız. Bizim varoluş sebebimiz budur.

Pandemide aşı yok, halka aşağılamak var. Halkı ekonomide çarklar dönsün, turizm işlesin diye neredeyse köle gibi reklam malzemesi var. Bu bir utanç vesikasıdır. Bir iktidarın halkını parya olarak gördüğünün en açık itirafından biridir. Bunun durdurma bizim sorumluluğumuzdur.

"Çiftçiye esnafa sadaka türünden bir ‘müjde’ açıklanıyor"

Erdoğan 17 günlük kapanmada hiçbir güvence vermediği esnafa ‘müjde’ adı altında hibe desteği açıkladı. Çiftçiye esnafa sadaka türünden bir ‘müjde’ açıklanıyor. Hayal satmaya çalışılıyor. Halkın kabul etmeyeceğini, doğru olmadığını bile bile iktidar neden böyle bir açıklama yapar.

Bir defaya mahsus 3 ve 5 bin hibe desteği vereceğini söylüyor esnafa. Oysa pandemi 15 aydır devam ediyor. Esnaf ve iş yeri sahipleri kan ağlıyor. Beşli çeteye son 10 yılda 128 kez vergi indirimi var. Bu 128 rakamında bir şey var gerçekte.

"Esnafa destek vermek için kaynak arıyorsunuz, uzaklarda aramanıza gerek yok"

Esnafa destek vermek için kaynak arıyorsunuz, uzaklarda aramanıza gerek yok. AKP Genel Başkanı’nın filosunda 13 uçak var. Sadece Katar’dan 400 milyon dolarlık uçağı satıp esnafa yapılan desteğe eklesin. Halk bunun hesabını mutlaka sorar.

"Helalleşme istiyorsanız önce yüzleşeceksiniz"

AKP Genel Başkanı helallik istiyor, öyle sadece sözle bunu ifade etmenin bir anlamı yok. Helalleşme istiyorsanız önce yüzleşeceksiniz. Gasp edilen kul hakkını geri vermek için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Helalleşme böyle olur. Gasp ettiğiniz hakları iade edin.

"En önemli hesaplaşma yeri de sandık"

En önemli hesaplaşma yeri de sandıktır. Bu iktidar bu hesabı gördüğünde kaybettiği anlayacak.

"Bugün ortalığa saçılan hiçbirimize yabancı değil"

İktidarın yarattığı çürüme ve yozlaşmanın ülkeyi getirdiği yer suç örgütleri düzenidir. Bugün ortalığa saçılan hiçbirimize yabancı değil. Biz bu kirliliği geçmişten biliyoruz. Bir iktidar Kürt sorununa sadece güvenlikçi bir bakışla yaklaşırsa geleceği yer çürümedir. 90’ları hatırlıyoruz, binlerce, on binlerce faili meçhul, binlerce yakılan köy, topraklarından edilen milyonlarca Kürt… Her türlü mafyatik ilişki bu ülkenin her alanına yayıldı.

"Zehirli yılanlarla aynı torbadasınız"

Bugün ortalığa saçılan videoların, açıklamaların tek tek üzerinde durmayı gerekli görmüyoruz. Bunların buzdağının görünen kısmı olduğunun farkındayız. Buraya neden geldik bunu görelim. Buraya gelmemizin nedeni Kürt sorununu inkârdır. Bu politikayı seçtiğinizde zehirli yılanlarla aynı torbaya girmek zorunda kalıyorsunuz. Zehirle yılanlarla aynı torbaya girince ne olacağı AKP Genel Başkanı dün söyledi. Zehirli yılanlarla aynı torbadasınız.

"Meclis’te soruşturma komisyonu kuralım"

Parlamentoda bunların araştırılması için birlikte hareket edelim. Sadece siyasi partilerin meselesi değil. Hep birlikte adalet, demokrasi çabası içine girelim. Herkes önüne HDP'nin demokrasi ittifakı önerisini önüne koysun. Bu ülkede vicdanlı savcılar var. Meclis’te soruşturma komisyonu kuralım.

"İsrail yönetimine ateş püsküren saray rejiminin Netanyahu ile arasındaki ticari iş birliği günbegün artıyor"

Bir başka yangın yeri de Filistin. Filistinlilere ait tarih ve hafıza adım adım yok edilmeye çalışılıyor. Zulüm gören Filistin halkıyla dayanışma içindeyim. İsrail toplumunda barışı savunan geniş kesimler var. Sayıları hiç az değil, her saldırıda sokağa çıkıyorlar. Filistin halkının acıları üzerinden yeni yöntemler geliştirerek kendi iktidarlarına destek yaratmaya çalışıyorlar. Bugün İsrail yönetimine ateş püsküren saray rejiminin Netanyahu ile arasındaki ticari iş birliği günbegün artıyor. İkiyüzlülüğe karşıyız."

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, yayımladığı dördüncü videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Peker, Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etmiş; "Koruma polisimi sen vermedin mi?” diye seslendmişti. Peker, Soylu’nun istifasıyla ilgili de, “Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı" demişti.

Sedat Peker'in videosunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden, “Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol” açıklamasını yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisine yönelttiği iddiaların araştırılmasını istedi. Soylu ayrıca Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.