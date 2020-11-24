KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Berat Albayrak'tan sonra açılan parantez 9 gün sürdü; iktidar kutuplaşmadan memnun ve mesut!

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘refrom’ söyleminin ardından oluşan değişim beklentilerinin 9 gün sürdüğünü, Erdoğan ve Bahçeli’nin açıklamalarının açılan 9 günlük ‘parantezin’ kapandığına işaret ettiğini söyledi.

İktidarın kutuplaşmadan memnun ve mesut olduğunu dile getiren Ağırdır, “İktidar, eninde sonunda özgürlük mü güvenlik mi ikilemine sıkışmış bir toplumun, devletçi bir tercih kullanacağı ve kendisine sığınacağı hayalini taşıyor” dedi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu, iktidarın ‘reform’ açıklamalarını, Bülent Arınç’ın çıkışını, Cumhur İttifakı üzerine yaşanan tartışmalar ile Türkiye siyasetindeki gelişmeleri Sayıların Dili’nde yorumladı.

Cumhur İttifak’ında zihni bir çatlak olduğunu söyleyen Ağırdır, Berat Albayrak’ın istifasını “bu çatlakta devletçi bakışın hakimiyetini güçlendiren bir adım” olarak yorumladı. Ağırdır, Albayrak’ın istifa mektubunda yer alan ‘At izi it izine karıştı’ ve ‘Allah sonumuzu hayreylesin ’ ifadelerin Alaattin Çakıcı’nın açıklamaları ve sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte okunabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri Bülent Arınç 'ın "Kavala ve Demirtaş tahliye edilebilir" ile Cemil Çiçek’in “Reform kelimesi çok aşındı, kimse bir şey beklemesin” sözlerini ”İktidar bloku içinde gidişatın olumsuz taraflarını yaşayan ve farklı düşünen insanlarda konuşma heyecanı başladı” sözleriyle yorumlayan Ağırdır, Arınç ve Çiçek’in açıklamalarına Erdoğan'dan tepki gelmesine ilişkin de “Ülke 9 günlük bir parantez yaşadı ve iktidarın tercihlerinin 6 ay önce neyse oradan devam ettiği anlaşıldı” dedi.

Ağırdır, yaşanan tartışmalara ilişkin muhalefet için de “Şu 9 günlük parantez içinde yaşananların sadece iktidarın izin verdiği kadar konuşulduğunun farkındayız. Muhalefetin her gün ‘reform’ kavgasına girmesi gerekirken böyle güçlü ataklara girdiğini görmüyoruz. İktidarın istediği kadar ve istediği zaman açılan tartışmalar oluyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın yaşanan kutuplaşmalardan memnun olduğun dile getiren Ağırdır, insanların ülkenin geleceğinden de kendi geleceğinde de umutsuz olduğunu söyledi. Ağırdır, “Toplumun bireysel hayatına bakışı ile ülke hayatına bakışı arasında çok ciddi bir mesafe açılmış durumda. Daha da vahimi eskiden umutlu ve sorun çözücü insanlar giderek karamsarlığa teslim oluyor. Bütün bunlar, kendini yakan ya da çocuklarını yakıp intihar eden insanlar gibi psikolojik sorunlar da üretir. Bu umutsuzluk içinden her türlü lümpenleşme de çıkar. Bu mafya lideri durup dururken konuşuyor değil” diye konuştu.