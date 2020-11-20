Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek’ten  Alaattin Çakıcı tepkisi: Kayıt dışı siyasetin bir tezahürü, kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmesine ilişkin olarak, “ Kayıt dışı siyasetin bir tezahürü, kabul edilemez” tepkisini gösterdi.

Çiçek, “Siyaset nezaket içerisinde yapılan bir iştir. Bir siyasi parti genel başkanına, kendisini tasvip edin etmeyin, bu üslupla hakaret edilmesi, kime yapılırsa yapılsın, asla tasvip edilecek bir husus değildir” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin’e konuşan Çiçek, “Böyle bir hakaret varsa savcılığın zaten kendiliğinden soruşturma açması gerekiyor. Kaldı ki, Kemal Bey’in avukatının da bir müracaatı var” değerlendirmesinde bulundu. Çiçek, “Ben senelerdir kayıt dışı siyaset diye bir kavramdan söz ediyorum. Bunun birçok alternatifi var. Bu da sözünü ettiğim kayıt dışı siyasetin bir tezahürüdür” diye konuştu.