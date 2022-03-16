Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 21. günü; Zelenski, barış görüşmelerinde tarafların duruşlarının "daha gerçekçi" hale geldiğini söyledi

T24 Dış Haberler

Rusya'nın komşusuna açtığı savaşın 21. gününde Ukrayna lideri Volodomir Zelenski, barış müzakerelerinde tarafların duruşunun artık daha "gerçekçi" olduğunu söyledi.

Zelenski, "Kararların Ukrayna çıkarına olması için hala zaman gerekiyor" dedi.

Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya Avrupa Birliği'nin desteğini göstermek için dün başkent Kiev'e gittiler. AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek veremeye devam edeceklerinin sözünü verdi.

The Guardian'a konuşan yetkili ve diplomatlara göre NATO, komutanlarından Rusya'yı caydırmanın yeni yollarını bulmalarını talep edecek.

ABD Senatosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve kınadı.

Rusya, salı günü Avrupa Konseyi'nden çıkma kararı aldığını duyurdu. Zelenski de salı günü, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vermeye açık olduğunun en belirgin sinyalini verdi.

İşte 16 Mart'tan dakika dakika görüşmeler...

16.20 Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, ABD'nin yasama organı Kongre'nin üyelerine seslenirken, "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi ve bir kez daha Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını istedi.

Kongre üyeleri, Zelenski'nin görüntüsü ekrana yansıyınca Ukraynalı lideri ayakta alkışladı.

20.32 ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin artarak devam edeceğini belirtti, Ukrayna'ya uçaksavar desteği vereceklerini ve bu yolla Ukrayna'nın hava sahasını korunacağını ifade etti.

15.50 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldikten sonra basın açıklamasında bulundu.

15.30 Ukrayna, Rusya'nın başlattığı saldırıda dördüncü bir Rus generalin Mariupol'de öldürüldüğünü belirtti. Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşçenko, Telegram üzerinden bir ölü Rus askerin fotoğrafını paylaşarak bunun Tümgeneral Oleg Mityaev olduğunu belirtti.

14.52 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikrine sıcak baktıklarını belirterek, “Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının da ele alındığını söyledi.

13.11 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya üye olma ihtimalinin olmadığını söyledi.

11.58 New York Times'tan Elif İnce , Mariupol'de Türk vatandaşlarının tahliye beklediği camiye ulaştı: "200'den fazla sığınan var; Rus güçleri konvoyların geçişine izin vermiyor"

11.53 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla yapılan barış görüşmelerinin kolay ilerlemediğini, ancak taviz verilmesiyle birlikte anlaşmaya varılabileceğine dair umut gördüklerini belirtti.

Rus medya organı RBC'ye konuşa Lavrov, "Müzakerecilerimizin verdiği değerlendirmelerden yola çıkıyorum. Müzakereler, hepimizin bildiği sebepler nedeniyle kolay ilerlemiyor. Ancak tavizlerle bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umut var" dedi.

11.47 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ABD'den daha fazla yardım etmeleri talebinde bulunacak.

AP'de yer alan habere göre; ABD Başkanı Joe Biden'a ve Ukrayna'ya yardım edenlere destekleri için teşekkür eden Zelenski, Rusya ile mücadele edebilmek için daha fazla silah yardımı ve yaptırım çağrısında bulunarak 'Ukrayna'nın hava sahasını Rus füzelerine ve uçaklarına kapatma' çağrısını tekrarladı.

10.58 Kiev'de çarşamba günü erken saatlerde patlamalar meydana geldi. Acil durum servisleri iki apartmanın isabet aldığını ve iki kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırılar, Rusya'nın Ukrayna'nın başkentine saldırıyı yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleştirildi. Salı günü Kiev'de 35 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

08.50 Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya’nın Ukrayna işgali başlamasından bu yana ülkede 500 milyar dolarlık hasar meydan geldiğini söyledi. Shmyhal, Ukrayna’nın zararını Rusya’nın karşılaması gerektiğini söyledi.

Shmyhal, paranın Rusya’dan nasıl tazmin edileceğinin detayına girmedi ancak yurt dışındaki Rus varlıklarına el koyulmasından bahsetti.

Ukrayna Başbakanı aynı zamanda müttefiklerden finansal destek isteyeceklerini de söyledi.

08.48 Ülkenin en çok izlenen haber programlarından biri canlı yayındayken stüdyoya girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto eden Rusya devlet haber televizyonu 1. Kanal'ın (Pervıy Kanal) editörlerinden Marina Ovsyannikova, mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Moskova'nın Ostankino Bölge Mahkemesi, Ovsyannikova'yı 30 bin ruble (280 dolar) para cezasına çarptırdı.

Ovsyannikova, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, "Rusya'nın bir suç işlediğini düşünmeye devam ediyorum" dedi.

07.52 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu için bu savaşın utanç ve ağır sonuçlarla sona ereceğini söyledi.

Bir yandan müzakereler sürerken aynı zamanda Rus ordusunun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenski, Rus askerlerinin, yerel ve yabancı gazeteciler ile sivilleri acımasızca öldürdüğünü aktardı.

06.19 ABD Senatosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve kınadı.

03.21 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, yaptığı açıklamalarda Rusya'yla barış müzakerelerinde tarafların duruşunun artık daha "gerçekçi" olduğunu söyledi. Zelenski, "Kararların Ukrayna çıkarına olması için hala zaman gerekiyor" dedi.