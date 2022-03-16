Zelenski, ABD Kongre üyelerine seslendi: Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını talep ediyoruz; çok mu şey istiyoruz?

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Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, ABD'nin yasama organı Kongre'nin üyelerine seslenirken, "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi ve bir kez daha Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını istedi. Zelenski, bu sağlanamayacaksa Batı'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamasını istedi.

Kapitol Binası'na video bağlantı ile katılan Zelenski, "Şu anda ülkemizin kaderine karar veriliyor. Ukrayna özgür kalıp, demokrasisini koruyacak mı buna karar veriliyor" diye konuştu.

Kiev'den bağlanan Zelenski, "Rusya, Ukrayna'da gökyüzünü binlerce kişi için ölüm kaynağı haline getirdi" dedi.

Zelenski, "Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını talep ediyoruz; çok mu şey istiyoruz?" dedi. Ukrayna lideri, hava sahası kapatılamayacaksa Batı'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayabileceğini belirtti.

Tüm ABD şirketlerinin Rusya'dan çekilmesi için çağrı yapan Zelenski, "Rusların eline Ukrayna'yı yıkmak için kullanacakları tek bir cent bile geçmeyeceğinden emin olmalısınız" dedi.

Zelenski, konuşması sırasında Ukrayna'daki yıkımı ve sivil kayıpları gösteren bir video da gösterdi. Videonun sonunda, "Gökleri kapatın" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO, bunun Rusya ile savaşa yol açabileceğini söyleyerek Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını belirtmişti.

Zelenski, "Bugün dünyanın lideri olmak, barışın da lideri olmak demektir" dedi.

Kongre üyeleri, Zelenski'nin görüntüsü ekrana yansıyınca Ukraynalı lideri ayakta alkışladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Zelenski'yi takdim ederken Ukraynaca, "Ukrayna'ya zafer" dedi.