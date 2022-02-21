CANLI BLOG | Ukrayna'da savaş kapıda; Putin, tanıdığı ayrılıkçı devletlere asker gönderiyor; ABD ve Avrupa alarmda

T24 Dış Haberler

Dünya, nefesini tutmuş bir biçimde kökenleri aslında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına dayanan Rusya-Ukrayna krizinin bir sıcak çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini takip ediyor. 2014'te Kırım'ın Moskova tarafından ilhak edilmesini takiben Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesini ele geçirmesiyle fiili olarak ikiye bölünen Ukrayna'nın sınır komşusu Rusya, 40 milyon nüfuslu ülkenin yakınlarına uzun yıllardır eşi benzeri görülmemiş boyutta bir asker yığınağı yapmış durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde uzun bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, Ukrayna'nın ABD'nin kuklası haline geldiğini belirtti ve "ülkenin doğusundaki şiddetin durmaması durumunda akan kandan Kiev'in sorumlu olacağını" söyledi. Putin, açıklamasını takiben Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LNR) resmen tanıyan imzayı attı. İmzaların atıldığı sırada salonda ayrılıkçı liderler de vardı.

Günün ilk saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ı, Ukrayna krizinde gerilimi düşürmek için bir zirveye davet ettiğini; liderlerin prensipte bu buluşma için anlaştığını duyurdu. Kremlin ilerleyen saatlerde bir anlaşmadan söz etmek için henüz erken olduğunu belirtti. Diyalog umuduyla başlayan günün sonunda, Putin'in açıklamaları Kiev ve Batı başkentlerini tekrar yüksek alarma geçirdi. Bazı analistler, savaş çanlarının artık çok daha yüksek çaldığını savunuyor.

İşte Yugoslavya'nın dağılma sürecinden bu yana Avrupa topraklarındaki ilk büyük savaşı tetikleyebilecek krizde 21 ve 22 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler...

07.02 Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, tartışmalı bir şekilde Rus hükümetinin Ukrayna konusundaki duruşunu savundu ve Putin'in ayrılıkçı yapıları tanıma kararını doğru bulduğunu belirtti.

Sık sık ABD'nin Orta Amerika üzerindeki etkisine karşı açıklamalarda gündeme gelen Ortega, "Eminim Kırım'da olduğu gibi bir referandum yapacaklardır ve insanlar kendi istekleriyle Rusya'nın topraklarını ilhak etmesini sağlayacaklardır" dedi.

Ortega, "Eğer Ukrayna NATO'ya girerse Rusya'ya 'haydi savaşalım' diyecektir. Bu durum Rusya'nın neden böyle davrandığını anlatıyor. Rusya kendini savunuyor" ifadelerini kullandı.

06.54 Başbakanlık Konutu 10 Numara, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için TSİ 09.30'da düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacağını bildirdi.

06.31 Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsa konuşmasına başlarken, "Maskemi huzursuzluklar çıkarıyorum. Bunun sebebi Covid değil; bu huzursuzluğun sebebi BM'yi vuran virüs, yani Kremlin'in yaydığı virüs" ifadelerini kullandı.

Kislitsa, "Biz kendi topraklarımızdayız. Hiçbir şeyden veya hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye de bir şey vermeyeceğiz" dedi.

"Rusya'nın ayrılıkçı devletleri tanıma kararını iptal etmesini ve müzakere masasına dönmesini istiyoruz" diyen Kislitsa, "Rusya'nın Ukrayna topraklarına ek işgal güçleri göndermesini kınıyoruz" diye konuştu.

06.19 Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukranya'nın bir "askeri macera"ya yakın olduğunu söyledi ve "Donbas'ta yeni bir katliama izin vermeye niyetimiz yok" dedi.

Nebenzya, Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçılarla konuşmayarak Minsk Anlaşmaları'nı sabote ettiğini iddia etti ve Batı'nın "Ukrayna'yı çatışmaya ittiğini" söyledi.

Temsilci, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki savaşa ve Minsk Anlaşmaları'na taraf olmadığını; bu sebeple de anlaşmaları ihlal edemeyeceğini dile getirdi.

06.10 Çin, BMGK'da çok kısa bir açıklama yaparak iki tarafa da "soğukkanlı davranma" ve "birbirlerinin endişelerine kabul edilebilir çözümler bulma" çağrısında bulundu.

05.55 Britanya'nın BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, olası bir savaşın insani bedelinin çok ağır olacağını belirtti.

Savaşın Ukrayna halkı için ölüm ve yıkım anlamına geleceğini belirten Woodward, "Rusya bizi uçurumun ucuna getirdi. Geri adım atmaları için çağrı yapıyoruz" dedi.

05.40 BMGK'da konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna gönderdiği askerlere "barışı koruma görevi" verildiğiyle ilgili açıklamaya değinerek, "Bu saçmalık. Onların aslında ne olduğunu biliyoruz" dedi.

Thomas-Greenfield, "Putin, imparatorlukların dünyayı yönettiği bir döneme dönmek istiyor. 1919'da değiliz" dedi.

05.12 Rusya'nın da üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Putin'in ayrılıkçı yapıları tanıma kararının uluslararası hukuku ve AGİT'in temel prensiplerini ihlal ettiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, "AGİT'e üye olan tüm devletler gibi Rusya da diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt etti. Rusya'ya bu kararı geri çekmesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

AGİT, "Bu yapıların tanınması sadece tansiyonu daha da yükseltecek ve bu bölgede yaşayan nüfusu ülkeleri olan Ukrayna'nın geriye kalanından ayıracak" açıklamasında bulundu.

05.00 Ukrayna'nın çağrısıyla acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumu başladı. Oturum, Rusya Federasyonu'nun başkanlığında yapılıyor.

04.30 21 Şubat gecesi Putin'in ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan imzayı attığı an kameralara böyle yansıdı...

04.11 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Kuleba, görüşmede Rusya'ya yasa dışı hamlelerine karşılık olarak ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı. Kuleba, Blinken ile yarın Washington'da bir araya geleceğini ifade etti.

03.41 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'yı barış görüşmelerini "berbat etmekle" suçladı ve Kiev'in topraklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Zelenski, "barış ve diplomasiye bağlılıklarının sürdüğünü" ifade etti.

Zelenski, Batı'daki müttefiklerinden Rusya'ya karşı "açık ve etkili" adımlar atmalarını beklediklerini ifade etti.

Ukrayna lideri ayrıca Normandiya Grubu'nu oluşturan Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa'nın liderlerinin acil durum zirvesinde bir araya gelmesini talep etti.

03.20 Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Moskova'nın bağımsız devlet olarak tanıdığı ayrılıkçı yönetimlerden birinin başkenti olan Donetsk'in dışında aralarında tanklar da bulunan askeri araçlar görüldüğünü belirtti.

03.17 ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jonathan Finer, sahadaki bütün işaretlerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir askeri hamle yapacağını gösterdiğini ve Washington'ın Rusya'nın bu yönde karar vereceğini düşündüğünü belirtti.

Finer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Washington ile Moskova arasında başkanlar ve dışişleri bakanları seviyesinde diplomatik görüşmeler yapılamayacağını belirtti.

03.10 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil durumu oturumu, Türkiye saati ile sabah saat 5'te yapılacak

02.33 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın tanıdığı ayrılıkçı bölgelerle ABD vatandaşlarının ticaret yapmasını ve bu bölgelere yatırım yapmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

02.25 Ukrayna, Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplanmaya çağırdı.

02.20 Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs'ın aktardığına göre ABD Başkanı Biden, hala Ukrayna'da bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin Polonya'ya geçmesini emretti. ABD, daha önce büyükelçiliğini Ukrayna'nın Polonya sınırının yakınlarındaki Lviv'e taşımıştı.

02.15 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ilerleyen saatlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşeceğini açıkladı. Zelenski'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra mevcut durumu Boris Johnson ile görüştük. Şimdi acil olarak bir konuşma hazırlıyoruz. Ondan sonrası için Avrupa Konseyi Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmalar planlandı.

02.05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı söylemleriyle sıkça gündeme gelen eski dünya satranç şampiyonu ve Demokrasiyi Yenileme Girişimi Başkanı Garry Kasparov, ABD'nin henüz Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uygulamayabileceği ile ilgili haberi alıntılayarak şöyle tepki gösterdi:

"Ve işte başlıyor. Putin'e karşı duruş sergilemeden önce kale direklerini Varşova'ya kadar taşıyacaklar"

01.51 Dışişleri'nden ilk tepki:

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve kararı "reddettiklerini" ifade etti.

01.34 Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının Ukrayna'nın doğusundan ayrılması "kuvvetle" tavsiye edildi. T24 Diplomasi Analisti Barçın Yinanç ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bendeki duyumlar, geçen haftadan beri sadece Doğu değil Ukrayna’nın tümünde Türk vatandaşlarına çağrı merkezlerinden telefon geldiğini ve ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulduğu" yazdı.

01.30 Reuters'ın aktardığına göre ayrılıkçılarla yeni imzalanan anlaşmalar kapsamında Rusya, doğu Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde askeri üsler inşa edebilecek.

01.26 ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlerinin “bağımsızlığını” tanımasını kınadı. Bakanlık, DNR ve LNR’nin tanınmasını “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yapılmış bir saldırı” olarak nitelendirdi. Washington, Moskova’nın Minsk Anlaşmaları’nı ve diplomasiye bağlı olduğu söylemini de ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, “Devletlerin şiddet veya güç kullanımı şiddetiyle yaratılmış yeni ‘devletleri’ tanımama yükümlülüğü vardır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya verilecek karşılık için müttefiklerle koordineli hareket edileceğini belirtti.

00.55 AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır. Tarihteki mevcut konulardan/durumlardan yola çıkılırsa tüm dünyanın sınırlarının yeniden çizilmesi gerekir. Dünyanın artık kaosa, krize, savaşa, istikrarsızlığa değil; huzura ve barışa ihtiyacı var" yazdı.

00.48 AP'nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupların bağımsız olarak tanınmasıyla ilişkili olanlara yönelik yaptırım uygulanacağını açıkladı.

00.34 Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Açıklamada "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

00.33 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda kurulan iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararının ardından Donbas'ta Rusya ordusunun "barışı koruma" operasyonlarına başlamasını emretti.

00.30 Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı iki yönetimi tanıyan kararnameyi imzalarken, Rus ordusunun bölgede barış koruma operasyonları düzenlemesini de emretti.

00.15 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları tanıma kararını kınadı. Macron, Avrupa'nın hedeflediği yaptırımların gerekliliğini yineledi.

Rusya'nın kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bir saldırı olduğunu söyleyen Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması çağrısı yaptı.

00.07 Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Londra'nın Moskova'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğunun sinyallerini veren bir açıklama yaptı.

Truss, "Bu adım Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne daha büyük bir saldırıyı temsi ediyor. Rusya'nın kararı hem Minsk sürecinin sonuna gelindiğine işaret ediyor, hem de Birleşmiş Milletler yasalarını ihlal ediyor. Rusya'nın, diyalog yerine çatışmayı tercih ettiğini gösteriyor" dedi.

Truss, "Vereceğimiz karşılığı müttefiklerimizle koordine edeceğiz. Rusya'nın uluslararası taahhütlerine yönelik ihlali cezası bırakılamaz" diye konuştu.

00.00 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadıklarını açıkladı. Baerbock'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı "halk cumhuriyetlerini" tanıması, Normandiya formatındaki yıllarca süren çabaları kasıtlı olarak geçersiz kılıyor . Bu uluslararası hukuk ihlaline tepki vereceğiz ve ortaklarla koordine edeceğiz."

Baerbock, "Putin bu kararla, dünya topluluğuna verdiği tüm sözleri bozuyor" dedi.

21 ŞUBAT

23.50 Beyaz Saray'dan Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilk yanıt geldi. "Rusya'dan böyle bir adım bekliyorduk, hızla yanıt vermeye hazırız "ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ayrılıkçı bölgelere yönelik yaptırım içeren bir kararnameyi imzalayacağı belirtildi.

23.47 Putin, konuşmasında Ukrayna'nın Donbas'a saldırarak Minsk Anlaşmalarını ihlal ettiğini iddia etti. İlerleyen günlerde de yüksek ihtimalle adını sıkça duyacağımız anlaşmalar hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

23.44 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bu akşam bir 'ulusa sesleniş' konuşması yapacağı açıklandı.

23.15 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Putin'in ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu belirtti. Johnson, "Ukrayna'nın egemenliği ve bütünlüğü ihlal edilmiştir" dedi.

23.02 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız olarak tanıdığını bildiren belgeye imza attı. Putin'in imzayı attığı sırada salonda ayrılıkçı yönetimlerin liderleri Leonid Paseçnik ve Denis Pushilin de vardı.

22.53 Ukrayna lideri Volodomir Zelenski, Putin'in açıklamalarından sonra yaptığı bir Twitter paylaşımıyla "ABD Başkanı Joe Biden'la son saatlerde meydana gelen gelişmeleri konuştuklarını" belirtti. Kiev'de bir Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı'na başlandığını ifade eden Zelenski, ilerleyen saatlerde de Britanya lideri Boris Johnson'la görüşeceğini dile getirdi.

22.50 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına şu sözlerle tepki verdi:

"Ukrayna'daki İki ayrılıkçı bölgenin tanınması uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının bariz bir ihlalidir.

Avrupa Birliği ve partnerleri, birlik olarak, katı bir şekilde, Ukrayna'yla dayanışma kararlılığıyla tepki gösterecektir.

22.37 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasının sonunda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyacaklarını açıkladı.

Rusya, ayrılıkçı yönetimleri tanıyan ilk ülke olacak.

22.00 Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerle ilgili acil ulusal güvenlik toplantısı çağrısı yaptığını aktardı.

21.56 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizi konusunda bir ulusal sesleniş konuşması yaptı. T24'ün aktarımına buradan ulaşabilirsiniz.

21.30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa ve Almanya liderlerine, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimler olan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyet tanıdığını bildiren bir kararname imzalayacağını bildirdi.

Kremlin'in aktardığına göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in kararına yönelik "hayal kırıklıklarını" dile getirdi.

Scholz, bugün daha önce yaptığı bir açıklamada bu adımın 2015 Minsk Barış Anlaşması'nı ihlal edeceğini söylemişti.

21.00 Putin, Macron ve Scholz'a yakın gelecekte Donbass konusunda bir kararname imzalamayı planladığını söyledi. (Kaynak: Sputnik)

17.15 Rusya Güvenlik Konseyi'nde Putin'in ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile 24 Şubat'ta görüşeceklerini söyledi.

17.10 Rusya Güvenlik Konseyi toplandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlerin tanınma çağrısını değerlendirmeye almak gerektiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Putin, "Sizlerle Donbas’daki gelişmeleri ele almak için toplandık. Toplantımızın amacı, Donbas ile ilgili atılacak adımların belirlenmesi olacak; bunu söylerken, Donesk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin, tanınmak üzere yaptıkları çağrıları da kastediyorum" dedi.

Putin, "Donbas’taki gelişmeler gösteriyor ki Ukrayna’nın mevcut yönetimi, Minsk Anlaşmalarını yerine getirme niyetinde değil, bu konuda gerçek anlamda bir şey yapmayı planlamıyorlar. Buna karşın Rusya, durumun barışçıl yoldan çözülmesi adına gereken tüm çabayı ortaya koyuyor" diye devam etti.

16.45 Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan iki ayrılıkçı yönetim, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "tanınma çağrısında" bulundu.

Donetsk, bugün içinde Ukrayna'yla çatışmalar gerekçesiyle Rusya'dan "askeri yardım" talep etmişti.

Moskova, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni de Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni de tanımıyor.

16.40 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "sınırı aşan sabotajcılar" açıklamasının "sahte" olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuyla ilgili geniş bir açıklama yapılacağını söylerken Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunmadığını söyledi.

16.36 Fransız hava yolu şirketi Air France, 22 Şubat Salı günü Paris ile Ukrayna'nın başkenti Kiev arasındaki uçuşların yapılmayacağını duyurdu. Alman hava yolu şirketi Lufthansa da Kiev’e uçuşları iptal etmişti.

16.05 Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya ordusu, askerlerin ve sınır muhafızlarının Ukrayna'dan Rusya sınırına yasa dışı yollarla giren 'sabotajcı gruptan' beş kişinin çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı. Rusya tarafından yaralanan olmadığı belirtildi.

15.30 Fransa Cumhurbaşkanlığı, zirve teklifini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e götürmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın istediğini aktardı.

14.55 Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan iki ayrılıkçı yönetimden Donetsk Halk Cumhuriyeti, "Ukrayna saldırılarına karşı Rus askeri yardımı" talep etti.

Moskova, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni de Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni de tanımıyor.

14.22 Batı başkentlerinde krize diplomatik çözüm bulmak için temaslar sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ilerleyen saatlerde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise ilerleyen saatlerde Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak.

13.28 AFP'nin aktardığı habere göre Moskova, Ukrayna'dan fırlatılan bir merminin Rusya'nın sınır kontrol noktasını tahrip ettiğini açıkladı. Ukrayna ordusu, Moskova'nın açıklamasını yalanladı.

13.00 Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu ancak hiçbir ülkenin tanımadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde (LNR) yaşayan 60 bin insanın Rusya'ya geçtiği açıklandı. DNR ve LNR Kiev'in Donbas'ı işgal edeceğini söyleyerek tahliye kararı vermişti.

12.32 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceden planlanmayan bir şekilde Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

12.27 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konseyi, Ukrayna'nın talebiyle bugün saat 14.00'da olağanüstü gündemle toplanacak.

11.45 Kremlin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna krizi için ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olacağı bir zirve düzenlenmesi teklifine yanıt verdi. Kremlin, zirve için "henüz erken" olduğunu belirtti.

11.05 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda yaşayanların hayatıyla "sorumsuz bir oyun oynamakla" suçladı. Rusya'ya müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Baerbock, "Bu krizi Rusya yarattı, çözülmesine de Rusya yardımcı olmalı" dedi.

10.22 T24 yazarı Akdoğan Özkan'ın bugünkü yazısından:

"Alman Der Spiegel dergisi, 18 Şubat Cuma günü, Ukrayna krizinin tırmanmasının sebepleri arasında sayılan “NATO’nun doğuya doğru genişlemesi” meselesinde tartışmanın seyrini değiştirebilecek öneme haiz tarihi bir belge yayımladı. Söz konusu belge, 6 Mart 1991 tarihinde (Batı) Almanya’nın eski başkenti Bonn’da yapılmış olan ve ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın dışişleri bakanlığı siyasi direktörlerinin katıldığı bir toplantının tutanağı. İki Almanya’nın birleşmesi sürecine atıfların da yapıldığı belgede, Batılı ülke temsilcilerinin NATO’nun Almanya’nın doğusuna genişlemeyeceğini Sovyetler Birliği’ne kesin bir dille ifade ettiklerinin altı çiziliyor.

Der Spiegel’in orijinal tutanağın ilgili bölümünün ekran görüntüsüne de yer verdiği yazıda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Kanada’dan sorumlu Yardımcısı Raymond Seitz’in şu sözlerinin de belgede yer aldığı belirtiliyor: “Sovyetler Birliği’ne -2+4 görüşmelerinde olduğu gibi diğer müzakerelerde de- Sovyet birliklerinin Doğu Avrupa’dan çekilmesinden istifade etmeye niyetimiz olmadığını açık bir biçimde ifade ettik.” Haftalık Alman dergisine göre, belgede Seitz’ın, “NATO doğuya doğru genişlememelidir, ne resmi ne de gayrı-resmi olarak,” dediği de kaydediliyor."

9.50 Kaçırmış olabilirsiniz:

Belarus, pazar günü Rusya ile yapılan ortak tatbikatların devam edeceğini, dolayısıyla Rus askerlerinin eski Sovyet cumhuriyetinde kalmaya devam edeceğini açıkladı. Belarus, Rusya askerlerinin ülkeden ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Minsk ve Moskova, daha önce Rus askerlerinin tatbikatın biteceği tarih olarak belirlenen 20 Şubat'ta ülkelerine döneceğini ifade etmişti

Neden önemli?

Ukrayna doğusunda Rusya, kuzeyinde ise Belarus ile sınır paylaşıyor. Rusya, olası bir işgal durumunda Belarus'ta bulundurduğu asker gücüyle ve zaten kendi sınırları içinde yaptığı yığınakla Ukrayna'ya hem doğusundan hem de kuzeyinden hızlı bir şekilde saldırabilir.

09.31 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna krizi bağlamında Rusya’nın sınırlarını yeniden çizmek istediğini belirtti.

Kalın, bir yandan Rusya’nın her talebine cevap verilmese de Moskova'yı dinlemenin şart olduğunu, Moskova'ya yönelik yaptırımların da getirisi olmayacağını ifade etti. Kalın, "Rusya'yı dinlemek ve stratejik endişelerini anlamak gerekli" dedi.

07.25 ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Moskova'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

The Washington Post'un gördüğü mektuba göre ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında işkence, zorla kaybetmeler ve "insanların yaygın acı çekmesi" olduğunu belirtti. ABD, istihbaratla ilgili detay paylaşmadı.

06.00 Fransa Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ı, Ukrayna krizinde gerilimi düşürmek için bir zirveye davet ettiğini; liderlerin prensipte bu buluşma için anlaştığını duyurdu. Toplantının sadece Rusya'nın Ukrayna'ya girmemesi durumunda gerçekleşeceği belirtildi.