Putin "Ukrayna ABD'nin kuklası" dedi, Kiev'e karşı ayrılıkçı bölgeleri tanıyarak savaş işareti verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yöneticileri tarafından ABD'nin kuklası haline getirildiğini ifade etti ve eski Sovyet cumhuriyetinin vatandaşlarının ülkenin hükümeti yüzünden acı çektiğini öne sürdü.

Ukrayna krizi konusunda bir ulusal sesleniş konuşması yapan Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı kontrolündeki Donbas bölgesinin tarihi olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu iddia etti.

Tüm dünyanın Avrupa'da potansiyel bir savaş ihtimali karşısında nefesini tuttuğu günlerde Rusya lideri, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından kurulan Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıyacaklarını duyurdu. Moskova, iki ayrılıkçı yönetimi tanıyan ilk ülke olacak.

"Kiev saldırıları durdurmazsa dökülen kandan sorumlu olur"

Donbas temas hattı ve çevresinde Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığını öne süren Putin, "Kiev'de gücü elinde bulunduranlar askeri hamlelere son vermelidir. Eğer vermezlerse kanın dökülmeye devam etmesi sorumluluğunu almayı kabul etmiş olacaklardır" dedi.

"Modern Ukrayna'yı Lenin yaratmıştır"

Putin, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılma döneminde 'soyulduğunu' ve çok zor bir duruma sokulduğunu söyledi.

"Ukrayna'nın bir devlet geleneği olmadığını" söyleyen Putin, "Ukrayna, stabil bir devlet oluşturamadı, bu sebeple sırtını ABD gibi yabancı ülkelere yaslamak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Sovyet Ukrayna'nın- ve dolaylı olarak modern Ukrayna'nın Ekim Devrimi'nin Bolşevik Lideri Vladimir Lenin tarafından yaratıldığını ve SSCB'nin kurucusunun bu kararla Rusya'yı dezavantajlı bir konuma soktuğunu söyledi.

"Ukrayna nükleer silah istiyor; bunu saldırı hazırlığı kabul ederiz"

"Rusya'nın Ukrayna'yla işbirliğine hep açık olduğunu" iddia eden Putin, "Kiev bizden hiçbir yükümlülük altına girmeden iyi olan her şeyi istedi" dedi.

Rus lider, Ukrayna'nın kendi nükleer silahlarını yapmayı planladığını ve bu planı hayata geçirecek 'know how'ı olduğunu ifade etti. Putin, Ukrayna'da nükleer silah bulunmasını Rusya'ya saldırı hazırlığı olarak değerlendireceklerini bildirdi.

Konuşmasında "Ukrayna'ya son aylarda Batı'dan silah yağdı" diyen Putin, "ABD ve NATO utanmadan Ukrayna'yı bir savaş alanına çevirdi" ifadelerini kullandı ve ABD dronlarının devamlı Rusya'yı gözlediğini iddia etti.

Putin, Ukrayna'da kurulan NATO eğitim merkezlerinin askeri üslere denk olduğunu söyledi.

"2000'de Clinton'a NATO üyeliğimize nasıl baktıklarını sordum"

Putin, "2000'lerin başında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton Moskova'yı ziyaret ettiğinde kendisine Rusya'nın NATO üyeliğine nasıl bakacağını sordum" dedi ve Clinton'ın bu soruya mesafeli bir cevap verdiğini ima etti.

Putin, Rusya'ya ana saldırı platformunun Ukrayna olacağını ifade ederken, ABD'nin yeni saldırı füzeleri ürettiğini öne sürdü. Putin, NATO genişledikçe "Rusya'nın aniden saldırıya uğrama ihtimalinin yükseleceğini" dile getirdi ve NATO'nun yakın zamanda genişleme niyetinde olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Rusya diplomatik çözüme açıktır" diyen Putin, NATO'nun Rusya'nın talepleri konusunda duruş değiştirmemesi durumunda anlaşmaya varamayacaklarını dile getirdi. Rusya, Batı'dan Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusunda garanti istemişti ve NATO'nun 1997 anlaşmalarına dönmesini talep etmişti

"DNR ve LNR'yi tanıyacağız"

Putin, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyacağını duyurdu. Rusya, DNR ve LNR'yi tanıyan ilk devlet olacak. Putin, parlamentodan karara destek vermesini isterken; yakın zamanda bunu resmiyete kavuşturan bir dökümana imza atacağını dile getirdi.