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Spor

Galatasaray tur umutlarını İstanbul'a taşıdı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kaldı

10 Mart 2022 23:00

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Galatasaray, Barcelona'ya konuk oldu. İspanyol kaleci Inaki Pena kurtarışlarıyla maça damga vururken tur ümitleri İstanbul'a taşındı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, müsabakayı 0-0 berabere tamamlayarak İstanbul'a avantajlı bir skorla döndü.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray kalesini karşıdan gören ceza yayının dışından Depay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena, sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi.

Galatasaray'da, 36. dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem'in vuruşunda, Eric Garcia'ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti.

Barcelonalı futbolcu Depay'ın 41. dakikada sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.

Barcelona, 57. dakikada sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Memphis Depay ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Sergio Busquets kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Inaki Pena üst direğin hemen altından meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanırken ikinci maç 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

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Stat: Nou Camp

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo (Dk. 46 Gerard Pique), Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez (Dk. 46 Sergio Busquets), Pedri Gonzalez, Memphis Depay (Dk. 61 Pierre Emerick Aubameyang), Adama Traore (Dk. 80 Luuk De Jong), Ferran Torres (Dk. 46 Ousmane Dembele)

Galatasaray: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli (Dk. 79 Alexandru Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz), Ryan Babel (Dk. 68 Emre Kılınç), Mustafa Muhammed (Dk. 68 Bafetimbi Gomis)

Sarı kartlar: Dk. 30 Berkan Kutlu, Dk. 77 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 35 Memphis Depay, Dk. 89 Jordi Alba (Barcelona)

 

Maçtan önemli anlar

5. dakikada sol kanattan gelişen Barcelona atağında, ceza sahasına gelen ortada topa yatarak vuran Depay'ın şutunu Galatasaray savunması önledi.

15. dakikada sarı-kırmızılıların Kerem ile geliştirdiği ilk önemli atakta sol kanattan ceza sahasına giren Berkan topa dengesiz vurunca kaleci Ter Stegen rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.

27. dakikada Galatasaray kalesini karşıdan gören, ceza yayının dışından Depay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi.

36. dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem'in vuruşunda, Eric Garcia'ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti.

41. dakikada Depay'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

50. dakikada ceza sahası dışından Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Jordi Alba'nın kale önüne ortasında kaleci Pena çıkarak tehlikeyi önledi.

54. dakikada uzun pasta sol kanatta topla buluşan Kerem, hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Önündeki ilk rakibini geçtikten sonra topu ayağında tutmayı başaramayan sarı-kırmızılı futbolcu, önemli bir ataktan yararlanamadı.

56. dakikada gelişen Barcelona atağında, ceza sahasında kaleye yakın bir bölgede Traore'nin vuruşunda, top auta gitti.

57. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında Busquets'in kafa vuruşunda, kaleci Pena topu bir kez daha kornere gönderdi.

62. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında defansın uzaklaştırdığı topa Jordi Alba ceza sahası dışından yerden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

64. dakikada De Jong'un ceza sahası çizgisi dışından sert vuruşunda top, kaleci Pena'nın ellerinde kaldı.

72. dakikada ceza sahası çizgisine kadar gelen Traore'nin vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

78. dakikada Barcelona yarı alanında topla buluşan Gomis, rakibini ekarte ederek güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fransız hakem, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

 

 

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