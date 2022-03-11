Domenec Torrent: Hayallerimizi canlı tuttuk

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona deplasmanında alınan beraberliğin ardından "Hayallerimizi canlı tuttuk. Taraftarlarımız bize İstanbul'da çok yardımcı olacak" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalmaları sonrası açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcusu olan Barcelona'nın hocası Xavi ile olan sohbetleri hakkında Torrent, "Biz arkadaşız Xavi'yle. Uzun yıllar geçirdik birlikte. Birbirimizle futbolla ilgili bir şey konuşmadık. Kucaklaştık ve maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.

Takımın çok geliştiğini söyleyen İspanyol hoca, "Fiziken iyiydik takım olarak. Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Son Konyaspor maçında iyi oynayamadık. Süper Lig'deki en şiddetli takımlardan biriyiz bu konuda. Kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük mesafe kat etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz." dedi.

Ligdeki derbi için de konuşan Torrent, "Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil." sözlerini kullandı.

"Burada amacımız rövanşa dair umutlu olmaktı. Bunu da başardık." diyen 59 yaşındaki teknik direktör, "Biz çok iyi çalıştık. Bu nedenle Florya'da bu kadar saat geçiriyoruz. Barcelona'nın ofansif yeteneklerini kısıtladık. Barça ile Camp Nou'da başa baş hücum oynarsanız 4 yersiniz. Son maçları böyle oluyor. Bizim amacımız orta sahanın merkezini kapatmaktı. Topa da sahip olup boşlukları doğru kullanmaktı. Ayrıca çok memnunuz. Heyecanlı bir şekilde gelecek taraftarlar rövanşa. Çok büyük bir maç olacak. Mesela Napoli sahasında Barça'dan 4 yedi. Her şey olabilir. Ancak, iyi mücadele edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Hayallerimizi canlı tuttuk. Taraftarlarımız bize İstanbul'da çok yardımcı olacak. Maçtaki kötü anlarımız olsa bile, doğaldır olabilir, onlar bize daha güçlü olmamız için çok yardımcı olacaklar." açıklamasını yaptı.

Pena ve Kerem yorumu

Inaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansını da değerlendiren Torrent, "İyi bir kaleciye sahibiz. Bildiğimiz şeyi gösterdi. Kerem her gün kendini geliştirmeye çalışan bir oyuncu, bu çabasını bizlere gösteriyor. Bizim de oyunculardan tek tek istediğimiz bu tamamen. Geleceği parlak ve çok yetenekli." dedi.

Beşiktaş derbisi için ne dedi?

Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş derbisini için İspanyol teknik adam, "Beşiktaş'a karşı bir derbi oynayacağız. Hazırlanmak için zamanımız olacak. Taraftarımız, bize çok yardımcı oluyor. Taraftarımızla her zaman daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.