Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarına çağrı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu ikinci maç için taraftara çağrıda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray son 16 turunda Katalan devi Barcelona ile eşleşti. İlk maç Camp Nou'da oynandı ve 0-0 sona erdi.

Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada gol fırsatından yararlanamadı. Karşılaşmanın ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu taraftara çağrıda bulundu ve turu geçmek istediklerini söyledi.

"Kuralar çekildiğinden beri çok iyi hazırlandık" diyen Kerem Aktürkoğlu, "Mental ve taktik olarak. Nasıl oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. İstediğimiz sonucu aldık, her şey bitmedi. Taraftarımız önünde çok güzel bir maç olacak." dedi.

Süper Lig'in aksine Avrupa'da çok daha iyi olduklarını söyleyen milli yıldız, "Gerçekten Avrupa'da çok farklı oynuyoruz. Bulunduğumuz yeri düşünmüyoruz ligdeki, daha farklı yerlerde olabilirdik. Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl mücadele edebileceğimizi biliyoruz Avrupa'da. Namağlup devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.