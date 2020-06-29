KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AKP çaydanlığı fokurduyor, çıkan buhar muhalefetin toprağına yağmur olarak düşecek mi belli değil

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’ye oy desteğinin azaldığını, partinin yeni seçmen kitlelerinden oy alamadığını, özellikle de metropollerdeki AKP seçmeninde bir çözülme görüldüğünü söyledi. AKP’den kopan seçmenin gri alanda beklediğini dile getiren Ağıdır, partinin entelektüel kapasite ve siyasi maharet konusunda bir sıkışma içerisinde olduğunu ifade ederek, “AK Parti’nin çaydanlığı fokurduyor ve bakıldığı zaman AK Parti de paniklemiş durumda. Tepkisel davranıyor. Yeni bir strateji veya vizyon geliştiremiyor. Ama bundan sonra ne olacağı sadece AK Parti’den çözülme ile ilgili değil, muhalefetin veya diğer partilerin ne üreteceğine de bağlı. Henüz ne olacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Abdullah Gül'ün 'parti devleti' vurgusunu, Özlem Zengin'in 'AKP'den önce kadının adı yoktu' çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun "Davul Erdoğan'da tokmak Bahçeli'de" tespitini ve AKP’den kopan seçmen kitlelerinin davranışını Sayıların Dili’nde Murat Sabuncu’ya değerlendirdi.

AKP’nin içinde bulunduğu durum için “fokurdayan çaydanlık” benzetmesi yapan Ağırdır, AKP’den koparak gri alanda bekleyen bir seçmen kitlesi olduğunu, muhalefetin bu seçmen kitlesini henüz kendine çekemediğini ve bunun için yeni bir söylem geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bekir Ağırdır“Muhalefette farklı partiler var. Elbette her birinin farklı siyasi idealleri, pozisyonları, ideolojileri ve tercihleri var. Ama hepimizin içinde var olacağı, doğru ve ortak yaşamı huzurlu kılacak olan kurum ve kuralları savunan bir pozisyonda durmadıkları sürece, o AK Parti’nin çaydanlığındaki buhar, onların toprağına yağmur olarak düşmüyor. Bunu bir türlü anlamak istemiyorlar, anlamıyorlar da. O zaman yeniden aynı siyasi tabloya ve tartışmalara geri dönüyoruz” dedi.

AKP’nin yeni genç seçmen kitlelerinden oy toplayamadığını belirten Ağırdır, partinin kendi seçmeniyle ilişkisi konusunda da yeni bir strateji veya vizyon geliştiremediğini dile getirdi. Ağırdır, Z kuşağı tartışmaları için de “Anaokulundan itibaren bu ülkede farklı dillerin ve kültürlerin var olduğunu ve aynı zamanda nasıl bir hayattan mahrum kaldığını gören, hayattaki hayalleri güçlü öfkeli gençler var” diye konuştu

Abdullah Gül’ün ‘parti devleti’ vurgusunu değerlendiren Ağırdır, "Devlet mi AK Partileşiyor, AK Parti mi devletleşiyor tartışması incir çekirdeği içindeki bir tartışma.Bahçeli ve Erdoğan devletteki zihni birlikteliği temsil ediyor. Ama böyle bir birlikteliğin olduğuna ve AK Parti’nin 2002’den çok farklı bir noktada olduğuna ben de katılıyorum. Ama tabii bunu AK Parti’nin kurucuları içinde yer alan birisinin söylüyor olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, Meclis’te yaptığı ve tartışmalara neden olan "Bu ülkede AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" ifadelerini de yorumlayan Ağırdır, “İktidar kadınları özgürleştirici bir yol mu açtı. Milletvekillerine bakarsan belki diyebilirsin ama kaç tane kadın genel müdür var, kaç tane kadın yönetici var. Kadın meselesinde önceki iktidarlarda da şimdiki iktidarda da bir eksiklik var. Hala bu ülkede kadınların yarısı çalışmak için kocasından izin almak zorunda kalıyor” dedi. Ağırdır, Türkiye’de kadın meselesinde sorunların “zihni bir devrim gerçekleşmediği sürece” çözülemeyeceğini ifade etti.