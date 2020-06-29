Kılıçdaroğlu: Davul Erdoğan’da tokmak Bahçeli’de; saray vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 'vesayeti altında' olduğunu belirterek, onun izni ve onayı olmayan hiçbir karar alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Davul Erdoğan’da tokmak Bahçeli’de" düşüncesini dile getirdi.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Saray vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumdaBu sadece Saray’da değil, Parlamento’da da böyle. Şu anda Türkiye son seçimlerde yüzde 11,9 oy almış bir partinin tahakkümü altında yönetiliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi küçük bir partinin vesayetinde düşe kalka yoluna devam etmeye çalışıyor. Öyle bir noktaya gelindi ki, Saray, vesayet sahibi bu küçük partiden izin almadan karar alamaz duruma geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün kararlarını MHP Genel Başkanı Bahçeli’den onay alarak, izin alarak açıklıyor. Zaten Bahçeli bunları kamuoyu önünde de söylüyor, benim iznim olmadan hiçbir karar alınamaz gibilerinden. Adeta erken seçime gitmekle tehdit ediyor.“ görüşünü savundu.

Erdoğan'ın iktidarını korumak için vesayeti kabullenmek zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü iktidardan gitmenin maliyetini en iyi Erdoğan biliyor. Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürdürülmesi pahasına ikilinin yerel seçimlerde İmralı’ya nasıl sığındıklarını da biliyoruz. Özetle, davul Erdoğan’ın boynunda, tokmak Bahçeli’nin elinde. Halkımız tüm bu gerçekleri biliyor… Daha önemli olanı ise halkımızın demokrasiden yana olan tavrının gün geçtikçe artması, demokrasi üzerindeki vesayetin Türkiye’ye hiçbir yarar getirmeyeceğinin bilincinde olması.” ifadesini kullandı.

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