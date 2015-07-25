Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü’nde güvenlik toplantısı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine düzenlediği hava operasyonunun değerlendirildiği belirtilen toplantı, bir saat 20 dakika sürdü. Toplantıyla ilgili olarak açıklama yapılmadı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, operasyonla ilgili olarak yaptığı sunumun ardından Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Toplantıy katılan yetkililerin bir kısmının köşkü terk ettiği ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Gece saatlerinde, terör örgütlerine yönelik sınır ötesindeki noktaları hedef alan hava harekatının başlatılmasının ardından, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan Çankaya Köşkü'ne geçen Başbakan Davutoğlu, operasyonları buradan takip etti. Operasyonun bitmesinin ardından, ilgili bakanların ve TSK görevlilerinin de katılmasıyla birlikte, toplantıya geçildi.

Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Başbakanlık Başmüşaviri Hatem Ete, Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanı Kemal Ökem ile Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz katıldı.