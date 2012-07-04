Başkan TOKİ faciasını iki gün önce itiraf etmiş; altyapı yok!

Ahmet Küçük

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen sel felaketinin TOKİ evlerinin bulunduğu dere yataklarının ve dolgu alanlarının olduğu bölgede olduğu iddia edildi. 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin kaybolduğu sel baskınından iki gün önce, Canik Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını 3 ay sonra bitireceğini açıkladığı ortaya çıktı.

Mert Irmağı kenarında bulunan ve 2 yıl önce TOKİ tarafından yapılan 2 bin 688 konutluk semtte evlerin zemin katları sular altında kaldı. Zemin katlarda yaşayanlardan 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kayboldu. Sel baskının olduğu bölgenin dolgu alanı ve dere yatağı olduğu iddia edildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yağmur suyu hattı müjdesi!



Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Coşkun Öncel'in iki gün önce (2 Temmuz 2012) Canik ilçesi kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının 3 ay sonra tamamlanacağını açıkladığı belirlendi.

Yapımına 9 ay önce başlanan projeyi 3 ay sonra tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Öncel'in, “Canik ilçesi kentin en hızla gelişen, büyüyen ve yapılaşan bir bölgesidir. Bu ilçemizde yapılaşmaya paralel olarak kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının çözümü amacıyla bu proje hayata geçirilmiştir. Proje tamamlandığında bazı bölgelerde yaşanan taşkın ve su baskınlarının da önüne geçilmiş olacaktır” diye uyardığı da gündeme geldi.



8 yılda 10 bin konut yapıldı!



Canik Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan haberde; 8 yılda 10 binden fazla konutun yükseldiği, nüfusunun yüzde 43 arttığı Canik'te, Belediye Başkanı Osman Genç'in ilçeyi diğer kentlere de örnek gösterdi. 2688 konutluk Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kuzey Yıldızı'nın 2. etabının da hızlı bir şekilde ilerledigini ifade eden Başkan Genç, "10 binden fazla yeni konutun yapıldıgı Canik'te modern şehir örnekleri sunuyoruz" dedi.



Genç: Yaşam konforu arttı



Canik'in her bölgesinin geliştigini ifade eden Başkan Genç, "İlçede topyekün bir gelişim ve degişim hakim. Her mahallemizde mutlaka yatırımımız var, Canik'i gelecege hazırlarken, 'önce insan' anlayışıyla hareket ediyoruz. Çünkü önemli olan insandır. Bunun için halkımızın konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Canik'te yaşam konforu 8 yıl öncesine göre çok artmıştır" diye konuştuğu belirlendi.