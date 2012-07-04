Samsun'da sel: 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp!

Samsun'da gece yarısı fırtınayla başlayan şiddetli yağış can kaybı ve büyük hasara neden oldu. Irmaklar taştı, köprüler hasar gördü, yüzlerce binanın alt katlarını sel suları bastı, elektrikler kesildi. TOKİ'nin inşa ettiği apartmanların bodrum katlarına sel basması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise kayıp. Samsun- Ordu ve Samsun- Ankara karayolları ulaşıma kapandı.

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Samsun’da dün gece saat 23.30 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve fırtına, faciaya neden oldu. Yaklaşık 4.5 saat süren, özellikle Canik ve İlkadım ilçelerinde etkili olan yağışta cadde ve sokaklar nehre döndü, taşan Mert Irmağı'nın üzerindeki köprülerden bazıları çöktü. Sel suları ve patlayan kanalizasyonlar cadde ve sokakları kaplarken, bir çok ev ve işyeri, bir özel hastanenin acil servisi ile zemin katı, Canik Kaymakamlığının zemin katı sular altında kaldı.

Mert Irmağı kenarında bulunan ve 2 yıl önce TOKİ tarafından yapılan 2 bin 688 konutluk semtte evlerin zemin katları sular altında kaldı. Selin vurduğu bölgelere iş makinelerinin ulaştırılmasında güçlük çekilirken, güvelik güçleri binaların alt katlarında oturanların evlerini tahliye etmesi için sürekli anons yaptı.



Araç içinde bulunan 4 kişi son anda kurtarıldı



Sel suları, Canik İlçesi'ndeki TOKİ Konutları'nda can aldı. Kurtarma ekiplerinin ve dalgıçların tüm çabasına karşın, alt katları su altında kalan binalarda mahsur kalanlar oldu. Alt kattaki evi sular altında kalan Yılmaz ailesinin 3 ferdi kurtarma ekipleri tarafından çıkarılırken, oğulları 5 yaşındaki Abdullah ve 1.5 yaşındaki Hüseyin Yılmaz boğularak can verdi. Aynı yerdeki bir başka binanın bodrum katında oturan 43 yaşındaki Kenan Yazıcı, oğulları 16 yaşındaki Mücahit ve 9 yaşındaki Bedirhan ile birlikte sel sularında yaşamını yitirdi. Eşi Kenan Yazıcı'dan bir süredir ayrı yaşayan Selma Yazıcı, olayı öğrenince koşup geldi, "Çocuklarım içeride. Onları kurtarın" diye bağırarak su dolu eve girmek istedi. Genç kadını kurtarma ekipleri engellerken, çevredeki vatandaşlar da sakinleştirmeye çalıştı.

Samsun-Ordu karayolunda dolum tesisleri yakınında sele kapılan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının cesedi bulundu.

Şiddetli yağış ve seller Samsun'un çevre ile bağlantısının uzun süre kesilmesine neden oldu. Samsun- Ordu ve Samsun- Ankara karayolları sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Samsun- Ankara karayolunda bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, Samsun- Ordu karayolu 5 saat kapalı kaldı. Derbent mevkiinde yağış sırasında meydana gelen heyelanda sürüklenen araç içinde bulunan 4 kişi son anda kurtarıldı.



Köylerde de hasar var



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte selden zarar gören yerlerde inceleme yapan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, metrekareye 48.8 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Kentte can kaybı ve büyük hasarın yanı sıra köylerde de hasar olduğunu belirten Vali Aksoy, şöyle dedi:

"Canik ilçesinde yaklaşık 9 köyümüzde yer yer heyelanların meydana geldi. Yolları kapandı. Su baskınları oldu. Bu kapsamda çeşitli yardım ekiplerini köylerimize ulaştırmak adına bütün arkadaşlarımızı seferber ettik. Yolları aça aça vatandaşlarımıza ulaştık. Canik ilçemizin kırsal kesiminde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede ilçe merkezini de etkiledi. Köprüler yıkıldı. Zemin katları su bastı."

Kriz Masası oluşturarak hemen faaliyete geçtiklerini belirten Vali Aksoy, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine kısa sürede intikal etti. Özellikle binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekipleri, il jandarma komutanlığımız, polisimiz bu konuda her türlü imkanı ortaya koyarak vatandaşımıza ulaşmaya çalıştı. İhbarlara ulaşmak adına ekiplerimiz büyük gayret gösterdi" dedi.



AFAD: 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın da kayıp ihbarı alınmıştır



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Samsun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Samsun ili Asarcık yolu Yılanlıdere mevkii Gürgentepe, Adatepe Muratlı köyü, Kaşyayla köyü ile il genelinde yoğun yağış sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Su baskınlarında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın da kayıp ihbarı alınmıştır. Başbakanlık AFAD koordinasyonunda, Samsun il genelinde mahsur kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. AFAD Başkanlığı'nca bölgeye; Genelkurmay Başkanlığı'na ait 3 arama kurtarma helikopteri, Sağlık Bakanlığı'ndan 8 personel, 3 ambulans, Ankara, Amasya, Çorum, Ordu ve Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri'nden 50 personel, 3 dalgıç, 19 motopomp, 4 bot, 1 arama-kurtarma köpeği ve 23 araç gönderilmiştir."



Ölü sayısı 9'e çıktı



Samsun'da selde ölenlerin sayısı 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla 9'e çıktı. Ekiplerin sabah saatlerinde cesedini bulnuduğu kadının 36 yaşındaki Emine Bütüner olduğu saptandı.

Aynı bölgede arama ve kurtarma çalışmalarında Emine Bütüner'in çocukları Berkay ve Miranur'un de cesetleri bulundu.



AFAD: Genelkurmay'dan 3 arama helikopteri gönderildi



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Samsun'daki sel felaketi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan gönderilen 3 helikopterin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtilen açıklama şöyle:

"Samsun ili Asarcık yolu Yılanlıdere mevkii Gürgentepe, Adatepe Muratlı köyü, Kaşyayla köyü ile il genelinde yoğun yağış sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Başbakanlık AFAD koordinasyonunda, Samsun il genelinde mahsur kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. AFAD Başkanlığı'nca bölgeye; Genelkurmay Başkanlığı'na ait 3 arama kurtarma helikopteri, Sağlık Bakanlığı'ndan 8 personel, 3 ambulans, Ankara, Amasya, Çorum, Ordu ve Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri'nden 50 personel, 3 dalgıç, 19 motopomp, 4 bot, 1 arama-kurtarma köpeği ve 23 araç gönderilmiştir."



Bakan Bayraktar'dan açıklama



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Samsun'da yaşanan sel ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Bayraktar, "Olayı tam olarak bilmiyorum ben de gazeteden okudum. Gerekli tetkikler yapılacak. Orada farklı şeyler olabilir. Önüne bent konmuş olabilir. Çok değişik şeyler olabilir. Bugün bunu tetkit edeceğiz. Yer seçimi ve yapılaşma konusunda yanlış olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.



Düğün dönüşü sele kapıldılar



Samsun'da selde hayatını kaybeden 36 yaşındaki Emine Bütüner ile çocukları Berkay ile Miranur Bütüner'in cesetlerinin bulunması, bir dramı da ortaya çıkardı. Bütüner ailesinin Çarşamba İlçesi'nden düğünden Samsun'a döndükleri sırada Derbent mevkiinde otomobillerinin sel sularına kapıldığı belirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 40 yaşındaki Murat Bütüner, araçtan yaralı olarak kurtarılıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınırken, sele kapılan eşi ve 2 çocuğunun cesetleri ise daha sonra bulundu.



Apartman kapıcısı çocuklarıyla birlikte öldü



Kuzey Yıldızı TOKİ Konutlarındaki apartmanın zemin katında oğulları 16 yaşındaki Mücahit ve 9 yaşındaki Bedirhan Yazıcı ile birlikte boğularak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Kenan Yazıcı'nın kapıcı olduğu ortaya çıktı. Dalgıçlar baba ve çocuklarının cesetlerini dairenin giriş kapısının yanında buldu.

Eşinden ayrı yaşayan Selma Yazıcı olayı öğrenince koşup geldi. Çocuklarının boğulduğu daireye girmek için kendisini sulara atmaya kalkışan Selma Yazıcı'yı görevliler güçlükle engelledi.

Ölenlerin isimleri

Samsun'da selde ölenlerin sayısı 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla 8'e çıktı. Ölenlerin isimleri şöyle; 43 yaşındaki Kenan Yazıcı, oğulları 16 yaşındaki Mücahit ve 9 yaşındaki Bedirhan, 1,5 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ile 5 yaşındaki ağabeyi Abdullah Yılmaz, 36 yaşındaki Emine Bütüner, çocukları Berkay ve Miranur.