Samsun'da 'baraj kapağı patladı, sel geliyor' paniği

Samsun’da yaşanan sel felaketinin ardından sabah saatlerinde ekiplerin başlattığı çalışmaları izleyen vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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Vatandaşlar arasında çıkan ‘Baraj kapağı patladı. Sel Geliyor’ söylentisi üzerine ekiplerin çalışmalarını izleyen vatandaşlar panik içinde kaçmaya başladı. Söylenti üzerine vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve çatılarına çıktı.
Yüksek yerlere kaçmaya çalışan vatandaşların yaşadığı paniğin görüntüsü kameralara tarafından saniye saniye görüntülendi.