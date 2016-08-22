"Caner Inter'de kadroya girmek için daha çok mücadele etmeli"

Serie A takımlarından Inter’in teknik direktörü Frank De Boer, milli futbolcu Caner Erkin’in daha çok mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Serie A’da yeni sezonun ilk haftasında Chievo’ya 2-0 yenilen Inter'in Hollandalı teknik direktörü, basında Caner Erkin’in Inter’deki geleceğine dair çıkan haberlere de yanıt verdi.

Chievo karşısındaki yenilgiyi değerlendiren De Boer, "İyi bir başlangıç olmadı. Kötü bir sonuç aldık." dedi.

Frank De Boer, bir soru üzerine, Caner Erkin’in takımdaki yerini kazanması için çalışması gerektiğini ifade ederek, "Bizim, birçok iyi kanat oyuncumuz var. Caner de onlardan biri. Ancak bugün tercihimi diğer oyunculardan yana yaptım. Bu, benim takımın başında geçirdiğim 1-1,5 hafta sonunda yaptığım değerlendirmeyle aldığım bir karardır. Caner daha çok mücadele etmeli" diye konuştu.