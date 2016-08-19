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Caner Erkin ile Şükran Ovalı, evlendikten sonra nereye taşınacak?

Ovalı'nın üç gündür Milano’da ev alışverişi yaptığı konuşuluyor

19 Ağustos 2016 12:00

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sosyal medyadan ilan eden Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin, evlendikten sonra İtalya’da Milano’nun Cihangir’i sayılan Brera semtine taşınacakları iddia edildi. Ovalı'nın üç gündür Milano’da ev alışverişi yaptığı konuşuluyor.

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre, Caner Erkin’le oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı’nın aşkı evlilik yolunda hızla ilerliyor. Araya giren mesafeler nedeniyle ilişkiyi yürütemeyecekleri iddia edilirken evlilik kararı alan çiftten Ovalı, şimdilerde Milano’nun Cihangir’i olarak sayılan Brera semtindeki evlerini dekore ediyor.

Mobilyaları kendisi seçiyor

Haftanın dört gününü Ayvalık’ta çekilen yeni dizisinin setinde, üç gününü sevgilisinin yanında Milano’da geçiren Ovalı, önceki gün soluğu yine İtalya’da aldı.

Erkin’in antrenmanda olduğu saatlerde dekorasyon işleriyle ilgilenip mobilya seçen ve aksesuar alan Ovalı, alışveriş sırasında çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Caner ErkinŞükran Ovalı

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