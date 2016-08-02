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Caner Erkin, Şükran Ovalı'ya aşkını ilan etti

Caner Erkin, hayatını Şükran Ovalı ile geçirmek istediğini söyledi

02 Ağustos 2016 20:22

İtalya’nın Inter takımına transfer olan milli futbolcu Caner Erkin, sosyal medya üzerinden oyuncu Şükran Ovalı’ya aşkını ilan etti.

Geçtiğimiz nisan ayında adı oyuncu Şükran Ovalı ile aşk dedikodularına karışan yıldız futbolcu Caner Erkin artık aşkını saklamıyor

Erkin, Instagram hesabından Ovalı ile birlikte paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Son zamanlarda hakkımda çıkan haberlere sessiz kaldım. Söz konusu olan hislerimdi, sizde hakverirsiniz ki hassas bir konu evet uzun zamandır dilediğim,beklediğim şeyi yaşıyorum o yüzden çok mutluyum.. Sonunda sevdiğim, aşık olduğum kadınlayım. Bana inandığı için şanslıyım ve heyecanlıyım. Hayatımı onunla geçirmek istiyorum. Ortada bir yalan yok. İlişkimiz yoktu. Ama şimdi var bu süreçte birbirimizi tanıyıp mutlu olmak istiyoruz. Herkesin saygı gösterip, hassas davranmasını bekliyorum..."

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