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Caner Erkin'in zehirlenme nedeni kömür tozu mu?

Fenerbahçeli futbolcu Erkin, geçen hafta gittiği kebapçıda fenalaşmış, masada baygınlık geçirmesi üzerine arkadaşları tarafından acilen hastaneye kaldırılmıştı

24 Aralık 2014 13:08

Geçen hafta gittiği kebapçıda baygınlık geçirip hastaneye kaldırılan Caner Erkin, sorunun kaynağının netleşmediğini ancak doktorların kömür tozundan şüphelendiğini açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu Erkin, geçen hafta gittiği kebapçıda fenalaşmış, masada baygınlık geçirmesi üzerine arkadaşları tarafından acilen hastaneye kaldırılmıştı. Kontrollerin ardından taburcu edilen ve birkaç gün sonraki Kayseri Erciyes maçında takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkan futbolcu, önceki gün konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Etiler’deki bir otomobil showroom’undan çıkışta habercilerle görüşen Erkin, şunları söyledi:

“Aslında mekan elektrikli ısıtıcılarla ısıtılıyordu ama yerde kömür tozuna benzer bir toz vardı. Doktorlar ondan şüphelendi. Yine de hiçbir şey netleşmedi. Benim için önemli olan, şu an sağlığımın yerinde olması”

Mercedes Showroom’unda uzun süre kalan Caner Erkin, çıkışta “Yeni otomobil almadım. Satış temsilcisi arkadaşım, onu ziyaret ettim” dedi. Ancak elindeki belgeler bir alım ya da satım işlemi yaptığını düşündürdü.

 

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