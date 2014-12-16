Caner Erkin hastaneye kaldırıldı

Caner Erkin, akşam yemeği için gittiği bir kafeteryada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Caner Erkin'in, dün akşam gittiği Ortaköy'deki bir kafeteryada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

'Sorun yoksa kısa sürede taburcu edilecek'

Kulüp televizyonuna Bayburt'ta takımın kamp yaptığı otelden bağlanan takım doktoru Burak Kunduracıoğlu, İstanbul'dan hem Caner Erkin'den hem de hastane yetkililerinden bilgiler aldığını belirterek Caner'in son durumu hakkında bilgi verdi.



Doktor Kunduracıoğlu, akşam yemeğinden sonra fenalık geçirdiğini ve kısa süre içinde Liv Hospital hastanesi'ne gönderildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü; "Hastanede uzman ekipler tarafından Caner'e tahliller yapılıyor. Bu arada baygınlık sırasında kafasını da vuruyor. Bu yüzden beyin tomografisi de çekiliyor. Hiçbir sorun yok. Bana verilen bilgiye göre 15, 20 dakika sonra taburcu edilecek. Caner'le de doktorlarla da konuştuk sıkıntı yok. Korkulacak bir durum yok."