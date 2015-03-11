Canan Karatay hakkında suç duyurusu

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Prof. Dr. Canan Karatay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nedeni ise Karatay'ın "Gebelikteki şeker yüklemesi bebeğe zarar verir" açıklaması.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "gebelikte yapılan şeker yükleme testi bebeğe zarar verir" açıklaması yargıya taşındı.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Prof. Dr. Canan Karatay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dernek savcılığın yanısıra Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası'na da Karatay'ı şikayet etti.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Canan Karatay'ın "gebelik şekeri" ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı görüşünde.