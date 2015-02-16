Canan Karatay: Beni taciz eden adam 'daha evli bile değilsin neden itiraz ediyorsun' dedi!

Ünlü diyetisyen Canan Karatay, Özgecan Aslan cinayetine tepki gösterirken kendi başından geçen bir taciz olayını da anlattı.

Show TV’de yayınlanan Her Şey Dahil programına konuk olan Canan Karatay yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Beni de taciz ettiler. Başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum. 77 yıllarında, ya bir belge alacağım ya da vereceğim. Çekçekle çöp toplayan insanlar vardır hani. Ben 55 yaşındayım bana laf attı. Ay afedersiniz dedi, bana çimdik attı. "Ne güzel poponuz var" dedi.Ben çok sinirlendim suratına vurdum çantayla. Çantadakiler yere döküldü toplamaya başladım. O gün yüzük takmamıştım bana ne diyor bakın 'Ay daha evli bile değilsin neden itiraz ediyorsun.' Türkiye'deki zihniyet bu. Böyle insanlar var."

Konuşurken sinirlendiği gözlenen Karatay’ı program sunucuları Alişan ve Çağla Şikel sakinleştirmeye çalıştı.