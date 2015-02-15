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Sen de anlat: Kadınlar maruz kaldıkları tacizleri Twitter'da anlatıyor

Vahşice öldürülen Özgecan Aslan’ın ardından birçok kadın maruz kaldıkları tacizleri 'Sen de anlat' diyerek Twitter'da paylaşmaya başladı

15 Şubat 2015 16:27

Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan için Türkiye ayağa kalktı. Politikacılardan sanatçılara, sporculardan yazarlara herkes vahşice işlenmiş cinayeti protesto etti. Türkiye'de her kesimden insanın tepkisini çeken bu vahşi cinayetin ardından Twitter'da '#sendeanlat' etiketiyle dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. 

Kadınlar, erkeklerden gördüğü cinsel şiddeti ve tacizleri Twitter'da anlatmaya başladı. Metroda, otobüste, işyerinde, evde maruz kaldıklarını anlatan kadınların başlattığı etiket dünyada en çok konuşulan konularda ilk sıraya yükseldi.

Kadınlar başka Özgecan’ların da öldürülmemesi için başlarından geçenleri cesur bir şekilde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

#sendeanlat etiketiyle yazılanlardan bazıları şöyle:

Ceren Sozeri: #sendeanlat Amerikalı bir arkadaşım Şişli'de tecavüzden kurtulmaya çalışırken parmağını kırdı azötedeki güv.g.'si sevgili olduklarını sanmış. Tecavüzden kurtulan arkadaşım soluğu karakolda almış polisler biraz dolaştırıp eve bırakmış parmağı kırık halde hem de

Sanem ‏@talkingmia:  Ben ne zaman tacizden dolayı şikayetçi olsam üstüne bi de polis, savcı taciz etti. Hiç sekmedi. #sendeanlat

@hellinrainbow: Aynı lgbti örgütünde örgütlü olduğum benimle sevişmek isteyen 'Kadın değil mi ya öpünce bi şeyler hisseder' diyen hetero erkek #sendeanlat

@selo_salomanje: herkesce tanınan bir erkeğin yaptığı tacizi anlattıgında yok yaw iyi adamdır yapmaz öyle şey diyen erkek arkadasları anlatayım? #sendeanlat

@burcusarar: Hangi dairede oturdugun anlasilmasin diye eve girer girmez isigi yakamamak #sendeanlat

@piretinpink: Lisede bile oramıza buramıza ellemeye çalışan arkadaşları şikayet edemiyorduk, dışlanıyordun çünkü o zaman.Sağlam mobbing vardı. #sendeanlat

@kaosakatki: Yıllar sonra çocukluk arkadaşımla konuşurken o çok sevdiğimiz bizi sarılıp öpen amcanın aslında taciz ettiğini fark ettik. #sendeanlat

@achiealyosh: Polisin bile tacizin doruklarını yasattigi bir lanet ülkede kimi kime şikayet edelim. #sendeanlat

@sessizboru: Butun kiz kardeslerim daha 7 yasindayken, bi yabancinin biyiklarini boynunda hissedip o tiksintiyle karisik korkuyu yasamis #sendeanlat

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