sendeanlat kampanyasına ünlülerden destek: Karakoldaki polislerin 'iltifat' mesajları...

Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan için Türkiye ayağa kalktı. Politikacılardan sanatçılara, sporculardan yazarlara herkes vahşice işlenmiş cinayeti protesto etti. Türkiye'de her kesimden insanın tepkisini çeken bu vahşi cinayetin ardından Twitter'da '#sendeanlat' etiketiyle dikkat çeken bir kampanya başlatıldı.

Kadınların evde, okulda, yolda, işte, ailelerinden, arkadaşlarında veya tanımadıkları kişilerden gelen taciz hikâyelerini anlattığı etikete çok sayıda ünlü isim de destek verdi.

İşte nediyor.com'un derlediği ünlü yorumlarından bazıları: