Canan Karatay: Aşk olsun ben unlu mamul değil, lahmacun yedim

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, geçen hafta bir restoranda lahmacun yediği görüntülenen Prof. Dr. Canan Karatay’a o görüntüleri sorarak, “Oldu mu şimdi? İnsanlar “Ekmek yemesin, modern buğday baş düşmandır!” diyorsunuz... Ama siz unlu mamulleri maşallah götürüyorsunuz” diye sordu. “Aşk olsun, ben unlu mamul değil, lahmacun yedim. En sağlıklı yiyecektir” diyen Karatay şu cevabı verdi: “Ama Ahmet Hakan’a ve bunu anlamak istemeyenlere anlatamamışım. Valla üzülüyorum.”

"Lahmacunun içine et ve sebze girdiğinde, altındaki hamurun var olan glisemik indeksinin düştüğünü" söyleyen Canan Karatay, “Lahmacun yemeğe devem edin!” diye konuştu.

Ayşe Arman’ın sorularını yanıtlayan (10 Şubat 2016) Karatay’ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Canan Hoca... Oldu mu şimdi? İnsanlar “Ekmek yemesin, modern buğday baş düşmandır!” diyorsunuz... Ama siz unlu mamulleri maşallah götürüyorsunuz...

-Aşk olsun, ben unlu mamul değil, lahmacun yedim! En sağlıklı yiyecektir. Bunu da yıllardır söylemekten dilimde tüy bitti. Hem sağlıklı yağı hem sağlıklı karbonhidratı hem de sağlıklı proteini bir arada bulunduran sağlıklı bir yiyecektir. Ama Ahmet Hakan’a ve bunu anlamak istemeyenlere anlatamamışım. Valla üzülüyorum... Ama boş verin, kimin ne dediği önemli değil, siz yine de lahmacun yemeğe devem edin! Yeter ki sağlıklı üretilsin...

Bu, eski bir fotoğraf mı?

-Yeni yeni. Daha geçen hafta Mersin’de çekildi. Uzun uzun da nasıl sağlıklı et kullandıklarını, nasıl undan ürettiklerini, nasıl ince bir hamur elde ettiklerini, maya kullanmadıklarını konuştuk. Baklava yufkası gibi incecik bir hamurla lahmacun yapıyorlar. Sonra bize de ikram ettiler, biz de yedik...

Düşmanlarınızın komplosu mu?

-Yok canım! Ne komplosu! Hatıra fotoğrafı. Ama bazıları, anlatmak istediklerimi anlamamakta direnip farklı taraf çekiyorlar. Kitaplarım ortada, defalarca ekrana çıkıp söylemişim... Tekrar ediyorum, lahmacun bizim yerel yemeklerimizden biridir ve çok sağlıklıdır! İçine et ve sebze girdiği zaman, altındaki hamurun var olan glisemik indeksi düşüyor. Ve tam sağlıklı bir yiyeceğe dönüşüyor. Sağlıklı protein, sağlıklı yağ ve sağlıklı karbonhidrat. Üçü birarada...

Siyaseten bölünmüş Türkiye’yi, siz de besin açısından mı bölüyorsunuz? Karataycılar ve olmayanlar...

-Aşk olsun! Benim amacım insanların sağlıklı yaşaması. Karatay bir halk hareketi, halkın sağlığının korunması için çalışıyorum...

Bu haberle karizmayı çizdirmiş oldunuz mu?

-Valla, karizmayı çizdiren ben değilim, çizdirenler yıllardır söylediklerimi okumayıp ahkâm kesenler... Lahmacunu yiyebilirsiniz. Kebaba gelince de, altındaki pide, yanındaki pilav olmadan; sadece salatayla onu da afiyetle yiyebilirsiniz. Ama bak, kebabın yanındaki pidenin hamuru kalın, o yenmemeli...

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