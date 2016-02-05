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Yaşam

"Ekmek yemeyin" diyen Canan Karatay sofrayı donattı

Karatay, "ekmek yemeyin" önerisiyle tartışılmıştı

05 Şubat 2016 19:56

"Ekmek yemeyin" önerisiyle gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafıyla ekmek yediği iddia edildi. Diyetisyenin editörü kendisinin ekmek değil, lahmacun yediğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaşam Boyu Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Semineri’ kapsamında Mersin’e giden Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek yerken görüntüleri sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "Mersin" sayfasında yayınlandı.

Sayfanın birkaç saat önce paylaştığı fotoğraf kısa sürede onlarca yorum yapıldı. Okuyucuların fotoğrafa "Canan hoca Mersin lezzetlerine dayanamadı" gibi yorumlar yaptığı görüldü.

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