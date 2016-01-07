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Canan Karatay: Beni kimse meslekten men edemez!

"Kadın doğumcular, 'o kadını dinlemeyin, o meslekten men edildi' diyorlar"

07 Ocak 2016 11:04

Beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men edildi iddialarını “Kimse beni meslekten men edemez, men edilmedim" diyerek yalanladı. Karatay, "Bunu kendi aralarında konuştular, bunu medyaya servis yapmışlar. Anti Karataycılar da bunu çok güzel kullandılar, hala da devam ediyorlar" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Kendisine hastalardan haberler geldiğini belirten Karatay, "Özellikle kadın doğum kliniklerinde doktorlar, 'o kadını dinlemeyin, o meslekten men edildi' diyorlar" dedi.

Karatay, "Yeğenim, rutin kontrol için İstanbul'un çok önemli, saygın bir hastanesinde gidiyor. Kadın doğum kliniğinde, hemşirenin kayıt bankosunun arkasında benim koca bir fotoğrafım, altında meslekten men edildi yazıyor. Bir kadın doğum kliniği, bir özel hastane ki şimdi burada ismi önemli değil, söylersem kıyamet kopar. Onlar yaparken kıyamet kopmuyor, ama ben söylersem kıyamet kopuyor biliyorsunuz. Orada meslekten men edildi diye poster asmışlar!" ifadelerini kullandılar.

 

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