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Alkollü içki satışı yasağını imzalayan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'ndan açıklama: Yasağa karşıyım, onaylamak zorunda kaldım

03 Mayıs 2021 07:08

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, alkol yasağı kararına il hıfzıssıhha kurulu üyesi olarak onay vermesiyle ilgili olarak konuşurken, yasağa karşı olduğunu ancak onaylamak zorunda kaldığını söyledi. 

Koronavirüs'le mücadele için uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, pek çok il hıfzıssıhha kurulunda CHP'li belediye başkanlarının da imzasıyla alkol satışının yasaklandığı belirtilmişti. İzmir, Aydın, Kırklareli ve Bolu belediye başkanları kararı imzalamadıklarını duyururken, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın kararı imzaladığı ifade edilmişti.    

ülgür gökhancumhuriyetalkolçanakkale
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