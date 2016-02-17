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Can kaybı açıklaması 5’le başlayıp hızla yükseldi, işte kafa karıştıran açıklamalar

Ankara'daki bombalı saldırının ardından yapılan açıklamalar...

17 Şubat 2016 23:08

Ankara’da servis otobüslerini hedef alan bombalı araç saldırısına ilişkin olarak yapılan can kaybı açıklamaları, birbiriyle çelişen unsur nedeniyle kafa karıştırdı. Terör saldırısının ardından ilk resmi açıklamayı 19:02 sıralarında yapan Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, can kaybı sayısını 5, yaralı sayısını 11 olarak duyurdu. Valilik açıklamasında can kaybı sayısı 1 saat 15 dakika sonra 18 olarak revize edilirken, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan , “Olay yerinde 20-21, hastanelerde 3 ölü var” açıklaması geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Genelkurmay'dan 19:55'te yapılan açıklamada saldırının bir terör saldırısı olduğu belirtildi, Ancak can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bir ayrıntı vermedi.

18:31’de gerçekleştirilen saldırının ardından resmi kaynaklardan gelen açıklamalar şöyle:

19:05 Vali Mehmet Kılıçlar, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı

19:35 İnternet medyasında valilik kaynaklarına dayandırılan haberlerde can kaybı sayısı 11 olarak duyuruldu.

19:55 Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ölü sayısı verilmedi.

20:20 Valilik ikinci resmi açıklamasında ölü sayısını 18 olduğu belirtildi.

20:35 Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, saldırıda olay yerinde 20-21, hastanede 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

21:22 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

 

 

 

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