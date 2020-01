Can kaybı açıklaması 5’le başlayıp hızla yükseldi, işte kafa karıştıran açıklamalar

Ankara’da servis otobüslerini hedef alan bombalı araç saldırısına ilişkin olarak yapılan can kaybı açıklamaları, birbiriyle çelişen unsur nedeniyle kafa karıştırdı. Terör saldırısının ardından ilk resmi açıklamayı 19:02 sıralarında yapan Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, can kaybı sayısını 5, yaralı sayısını 11 olarak duyurdu. Valilik açıklamasında can kaybı sayısı 1 saat 15 dakika sonra 18 olarak revize edilirken, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan , “Olay yerinde 20-21, hastanelerde 3 ölü var” açıklaması geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Genelkurmay'dan 19:55'te yapılan açıklamada saldırının bir terör saldırısı olduğu belirtildi, Ancak can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bir ayrıntı vermedi.

18:31’de gerçekleştirilen saldırının ardından resmi kaynaklardan gelen açıklamalar şöyle:

19:05 Vali Mehmet Kılıçlar, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı

19:35 İnternet medyasında valilik kaynaklarına dayandırılan haberlerde can kaybı sayısı 11 olarak duyuruldu.

19:55 Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ölü sayısı verilmedi.

20:20 Valilik ikinci resmi açıklamasında ölü sayısını 18 olduğu belirtildi.

20:35 Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, saldırıda olay yerinde 20-21, hastanede 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

21:22 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.