ABD Büyükelçiliği'nden Can Dündar’ın '17-25 Aralık' duruşması sırasında #BasınÖzgürlüğü tweetleri

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın, 17-25 Aralık fezleke ve soruşturmalarıyla ilgili köşe yazıları ve yazı dizisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Yıldırım'ın 'hakaret' ve 'gizliliği ihlal'den şikayetiyle açılan davanın bugün gerçekleşen duruşma sırasında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından #BasınÖzgürlüğü etiketiyle ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry’nin sözlerini paylaştı. "Gizliliği ihlal" suçundan beraatine karar verilen Dündar, "Hakaret" suçundan ise 28 bin 650 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Can Dündar'a 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması davasında 28 bin TL adli para cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT TIR’ları haberleri nedeniyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün duruşmasına katılan yabancı ülke diplomatlarına sert tepki göstererek “Siz kimsiniz ya? Burası Türkiye” demişti.

Erdoğan'dan Dündar ve Gül duruşmasına giden konsoloslara: Siz kimsiniz, ne işiniz var orada!

Elçilik, Obama'nın şu sözüne yer verdi: #BasınÖzgürlüğü "sessizlere ses verir, adaletsizliği ifşa eder ve –benim gibi– liderlerin hesap vermesini sağlar.

.@POTUS: #BasınÖzgürlüğü "sessizlere ses verir, adaletsizliği ifşa eder ve –benim gibi– liderlerin hesap vermesini sağlar." #ÖzgürBasın — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 25 Nisan 2016

Kerry de, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği hesabı üzerinden, #ÖzgürBasın hashtag'i ile yaptığı açıklamada, "Gazetecilik faaliyetlerinde bulunmak, doğruları haber yapmak bir suç değil, bir şeref madalyasıdır" dedi.

.@JohnKerry: "Gazetecilik faaliyetlerinde bulunmak, doğruları haber yapmak bir suç değil, bir şeref madalyasıdır." #ÖzgürBasın — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 25 Nisan 2016

Kerry, ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından Türkçe olarak paylaşılan açıklamasında, “Basını özgür ve bağımsız olmayan bir ülkenin öğretecek hiçbir şeyi, potansiyeline erişmesi için hiçbir yolu yoktur” uyarısında da bulundu.

.@JohnKerry: “Basını özgür & bağımsız olmayan bir ülkenin öğretecek hiçbir şeyi, potansiyeline erişmesi için hiçbir yolu yoktur” #ÖzgürBasın — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 25 Nisan 2016

Köşe yazılarından 28 bin lira ceza

17-25 Aralık fezleke ve soruşturmalarıyla ilgili köşe yazıları ve yazı dizisi nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar bugün hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Can Dündar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Şikayetçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ı duruşmada avukatları temsil etti. Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Can Dündar'a 28 bin lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Dündar, karar sonrası Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gerçeği açıklamak suçsa, işlemeye devam edeceğiz" dedi.