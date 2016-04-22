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Diplomatlar, tutuklu akademisyenler için Çağlayan Adliyesi'nde

Erdoğan, Can Dündar ve Erdem Gül'e destek veren Batılı diplomatlara tepki göstermişti

22 Nisan 2016 19:13

"Bu suça ortak olmayacağız"  bildirisine imza attıkları için 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr.Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı yargılandığı davanın ilk duruşmasına İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç, Çek Cumhuriyeti konsoloslukları da katıldı.

Batılı diplomatlar, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandığı davanın ilk duruşmasına da katılmıştı.

Diplomatlara tepki gösteren Erdoğan, şunları söylemişti:

“Dün malum bir gazetecinin mahkemesi vardı. Bu yargılamaya katılanların durumu çok önemli. İstanbul’daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya, sizin ne işiniz var orada? Yani diplomasinin de bir edebi var, adabı var. Burası senin ülken değil, Türkiye. Sen konsolosluk binası veya konsolosluk sınırları içerisinde hareket edebilirsin, diğerleri izne tabidir. Bunlar kalkıp bu ülkenin içerisinde bir gövde gösterisini yapabilecek kadar haddi tecavüz edebiliyorlar. Oynanan oyunun tarzını göstermesi bakımından bu çok önemli. Demokrasi, insan hakları, özgürlük, seçimlaflarını dillerinden düşürmeyenlerin, halkın desteğini alarak iş başına gelenlerle darbeciler karşı karşıya geldiğinde tercihlerinin hangisinden yana olduğunu hep birlikte takip ediyoruz, görüyoruz.”

 

 

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