Can Dündar'dan Bakan Bozdağ'a: "Tecritte değiller" demişsiniz, odamı aradım, kimseyi bulamadım

MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdiği için casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Son 2 haftadır milletvekilleri ve avukat dostlar, büyük bir vefa ve dayanışma duygusuyla görüşe koştular, yanımızda durdular. Bunları sayıp toplamışsınız, tecritte olmadığımıza kanıt saymışsınız. Siz öyle söyleyince hücremi bir kez daha aradım, “odada biri var da ben mi görmüyorum acaba” diye... Yok; kimseyi bulamadım" dedi.

Can Dündar, cezaevinden gönderdiği yazısında "İşin aslı şu ki, yasal hakkımız olan bu ziyaretleri saymazsak (saymazsak iyi olur, bereketi kaçar çünkü) canla başla yardıma koşan infaz koruma memurları dışında biriyle temasımız kesinkes yasak" ifadelerine yer verdi.

Can Dündar'ın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü ( 10 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Sayın Bakan,

Son 2 haftadır milletvekilleri ve avukat dostlar, büyük bir vefa ve dayanışma duygusuyla görüşe koştular, yanımızda durdular.

Bunları sayıp toplamışsınız, tecritte olmadığımıza kanıt saymışsınız.

Siz öyle söyleyince hücremi bir kez daha aradım, “odada biri var da ben mi görmüyorum acaba” diye... Yok; kimseyi bulamadım.

İşin aslı şu ki, yasal hakkımız olan bu ziyaretleri saymazsak (saymazsak iyi olur, bereketi kaçar çünkü) canla başla yardıma koşan infaz koruma memurları dışında biriyle temasımız kesinkes yasak.

Ne ortak havalandırma, ne kütüphane, ne işlik, ne de koridorda yüz yüze gezmemize izin veriliyor.

Ama inanmıyorsanız en iyisi bu İnsan Hakları Günü’nde bizzat gelip görmenizdir, ya da meslektaşlarımızın, meslek örgütlerimizin ziyaretine izin vermeniz...

Saygılarla....