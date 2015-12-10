T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar'dan Bakan Bozdağ'a: "Tecritte değiller" demişsiniz, odamı aradım, kimseyi bulamadım

Can Dündar ve Erdem Gül, 14 gündür Silivri Cezaevi'nde...

10 Aralık 2015 11:14

MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdiği için casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "Son 2 haftadır milletvekilleri ve avukat dostlar, büyük bir vefa ve dayanışma duygusuyla görüşe koştular, yanımızda durdular. Bunları sayıp toplamışsınız, tecritte olmadığımıza kanıt saymışsınız. Siz öyle söyleyince hücremi bir kez daha aradım, “odada biri var da ben mi görmüyorum acaba” diye... Yok; kimseyi bulamadım" dedi.

Can Dündar, cezaevinden gönderdiği yazısında "İşin aslı şu ki, yasal hakkımız olan bu ziyaretleri saymazsak (saymazsak iyi olur, bereketi kaçar çünkü) canla başla yardıma koşan infaz koruma memurları dışında biriyle temasımız kesinkes yasak" ifadelerine yer verdi.

Can Dündar'ın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü ( 10 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Sayın Bakan, 

Son 2 haftadır milletvekilleri ve avukat dostlar, büyük bir vefa ve dayanışma duygusuyla görüşe koştular, yanımızda durdular. 

Bunları sayıp toplamışsınız, tecritte olmadığımıza kanıt saymışsınız. 

Siz öyle söyleyince hücremi bir kez daha aradım, “odada biri var da ben mi görmüyorum acaba” diye... Yok; kimseyi bulamadım. 

İşin aslı şu ki, yasal hakkımız olan bu ziyaretleri saymazsak (saymazsak iyi olur, bereketi kaçar çünkü) canla başla yardıma koşan infaz koruma memurları dışında biriyle temasımız kesinkes yasak. 

Ne ortak havalandırma, ne kütüphane, ne işlik, ne de koridorda yüz yüze gezmemize izin veriliyor. 

Ama inanmıyorsanız en iyisi bu İnsan Hakları Günü’nde bizzat gelip görmenizdir, ya da meslektaşlarımızın, meslek örgütlerimizin ziyaretine izin vermeniz... 

Saygılarla....

ETİKETLER

can dündarerdem gülsilivri cezaevitutukluhaber

İlgili Haberler

Can Dündar ve Erdem Gül ile ilk açık görüş günü

Dilek Dündar: Dışarıdan haberler verdik. O da bize içeriden haberler verdi.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün açık görüş gününde neler yaşandı?

"Kıdemli bir görüşmecinin Silivri notları..."

Nedim Şener'in cezaevine girişine izin verilmedi, Can Dündar not yolladı: Keşke dizi çekmeye gelseydin...

Deniz Seki'nin, kaldığı cezaevinde çekilen dizide rol almasına izin verilmişti

Can Dündar ve Erdem Gül aynı hücrede kalacak

Dündar ve Gül, yan yana ancak ayrı koğuşlarda tutuluyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24