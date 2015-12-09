Can Dündar ve Erdem Gül ile ilk açık görüş günü

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül; Tahir Özyurtseven, Murat Sabuncu, Ayşe Yıldırım, Tayfun Atay ile il açık görüşü yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre Dündar’ın eşi Dilek Dündar ve oğlu Ege Dündar dün öğlen saatlerinde gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven, Haber Koordinatörleri Murat Sabuncu, Ayşe Yıldırım ve Bursa Baro Başkanı Ekrem Demiröz ile birlikte Silivri Cezaevi’ne gelerek görüştü.

Çıkışta gazetecilere konuşan Dilek Dündar, “Açık görüş muhteşem oluyor. Çünkü dokunabiliyorsun, sarılabiliyorsun. Bunu hissedebiliyorsun. O yüzden açık görüş çok önemli. Maalesef ayda bir kere yapabiliyoruz bunu. Can’ın morali yüksek. Yanlış bir şey yapmadığımızı zaten herkes biliyor. Biz de bildiğimiz için gururluyuz. Dışarıdan haberler verdik. O da bize içeriden haberler verdi. Sarılıp koklaştık. Hepinize selamları var”dedi.

Ege Dündar ise şunları söyledi: “Babamı çok moralli gördüm. Kendisini tabi biraz merak ediyoruz üşüyor mudur? diye. Bana üşümediğini söyledi. Sarılabildik. Derslerimden bahsettik. Güzel bir sohbet şansı yakaladık. O yüzden çok mutluyum.”