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Can Dündar ve Erdem Gül'e Halk TV izni

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Halk TV'yi izlemek istiyorlarsa dilekçelerini versinler, bir saat sonra onlara o yayını verelim" demişti

24 Şubat 2016 17:07

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, Halk TV'yi izlemek istediklerine dair verdikleri dilekçe olumlu karşılandı. Cezaevindeki merkezi televizyon yayın sistemine Halk TV de dahil edildi. 

Radikal'de yer alan habere göre; CHP milletvekilleri, geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda Can Dündar'ın Halk TV ile ilgili verdiği dilekçenin kabul edilmediğini söylemiş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Can Dündar tarafından Halk TV'yi izlemek istediğine dair verilmiş bir dilekçe bulunmadığını belirterek "Bakanlığa veya Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yapılmış bir yazılı müracaat yoktur. Can Dündar ve Erdem Gül Halk TV'yi izlemek istiyorlarsa dilekçelerini versinler, bir saat sonra onlara o yayını verelim" demişti. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Can Dündar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın TBMM'deki bu açıklamasının ardından 22 Şubat tarihinde Silivri Cezaevi yönetimine Halk TV'yi izlemek istediğine dair dilekçe verdi. Can Dündar'ın cezaevine yönetimine verdiği dilekçenin ardından Silivri Cezaevi'nde 22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Halk TV de merkezi yayın sistemi içine dahil edildi.

Mevzuata göre ceza infaz kurumlarında merkezî yayın sistemi üzerinden izlenebilen televizyon kanalları hükümlü ve tutuklulardan gelen talepler doğrultusunda idare ve gözlem kurulunca belirleniyor. Özellikle mevcudu kalabalık ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular arasında anket yapılmak suretiyle en çok talep edilen kanallar belirleniyor ve merkezi sistemden yayınlanıyor.

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