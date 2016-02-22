"AKP'de Can Dündar ve Erdem Gül tartışması yaşanıyor"

AKP Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlenen son yönetim kurulu toplantısında “Can Dündar ve Erdem Gül tutuklu mu yargılanmalı, tutuksuz mu yargılanmalı” tartışmasının yaşandığı öğrenildi. Tutuksuz yargılanmayı savunanların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı gelmekle eleştirildikleri öne sürüldü.

İl ve ilçe yöneticilerinin katıldığı toplantıda bazı üyelerin MİT TIR'larını haberleştirdikleri için casusluk suçlamaıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmalarıyla ilgili olarak, “Bu insanlar gereksiz yere kahraman oluyorlar, Cumhurbaşkanı otoriterlikle suçlanıyor, keşke bunlar tutuklanmasaydı” görüşünü bildirdi. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, bu üyelerin, “Dündar ve Gül’ün suçsuz olduklarını düşünmedikleri, ancak hükümete ve Cumhurbaşkanı’na gelen suçlamalar nedeniyle, tutuksuz yargılanmaları gerektiğini” ifade ettikleri belirtildi. Bu üyelerin görüşlerine destek olarak, Erdoğan’ın daha önce eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuksuz yargılanması yönündeki açıklamalarını sundukları belirtildi.

Tutuksuz yargılanmayı savunanların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı gelmekle eleştirildikleri iddia edildi. Tartışmaların ardından Dündar ve Gül’ün tutuklu yargılanmaları gerektiği yönünde görüşün ağır bastığı aktarıldı.