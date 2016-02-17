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Can Dündar ve Erdem Gül için AYM'de karar günü

Dündar ve Gül’ün gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmaları AYM'ye taşınmıştı

17 Şubat 2016 02:28

Anayasa Mahkemesi, Can Dündar ve Erdem Gül’ün “hukuka aykırı tutuklama” ve “basın özgürlüğü ihlali” nedeniyle yaptığı başvuruyu bugün karar bağlayacak. AYM'ye yapılan başvuruda Dündar ve Gül’ün kaçmaları, delilleri yok etme veya değiştirme hallerinin bulunmadığı gerekçesi ile tutuklanmalarının anayasaya aykırı olduğu kaydedilmişti.

 

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi

 

Dündar ve Gül’ün avukatları gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gerçekleşen tutukluluğu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Dilekçede, tutuklama kararıyla ifade özgürlüğünün çiğnendiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa kararlarına uyulmadığı, bu müdahalelerin caydırıcı bir etki yapıp gazeteci ve yazarları otosansüre iteceği, dolayısıyla halkın haber alma hakkının zarara uğrayacağına dikkat çekilmişti. AYM bireysel başvurular kapsamında Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet avukatlarından görüş bildirmesini istemişti. 

 

Adalet Bakanlığı'nın görüşü

 

AYM’nin başvuru hakkında görüş istediği Adalet Bakanlığı, AİHM’nin ifade özgürlüğüne ilişkin verdiği kararlara vurgu yaparak, bu kriterlerin dikkate alınması gerektiği değerlendirmesi yapmıştı.

Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’ne 13 Ocak’ta gönderdiği görüş yazısında, Dündar ve Gül’ün şikâyetlerinin olağan kanun yollarının tüketilip tüketilmediği hususunun değerlendirilmesi konusunda takdirin Anayasa Mahkemesi’ne ait olduğunu söylemişti. Görüş yazısında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ifade özgürlüğünün içeriği açısından genel bir sınırlama öngörülmediği belirtilerek, bu özgürlüğün meşru amaçlara dayalı olarak sınırlandırılabileceğinin belirtildiği aktarıldı.

Yazıda, Dündar ve Gül’ün şikâyetlerinin, ifade ve basın hürriyetine yapılan müdahalenin demokratik toplumda zorunlu bir toplumsal ihtiyaç baskısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, müdahale ile beklenen amaç arasında makul bir dengenin bulunup bulunmadığı açısından yapılacak incelemede AİHM’nin ifade özgürlüğüne ilişkin verdiği kararların dikkate alınması gerektiği değerlendirildi.

 

"Keşke tutuksuz yargılansalar" 

 

Kurtulmuş, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yöneticileri Can Dündar ve Erdem Gül için, “Sayın Başbakanımız da belirtmişti, ben de söylüyorum, keşke tutuksuz yargılansalardı” demişti.

 

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