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AYM, Dündar ve Gül’ün başvurusunu çarşamba günü değerlendirecek

Gül ve Erdem tutuklanmalarının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurmuştu

13 Şubat 2016 19:07

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yaptığı başvuruyu 17 Şubat Çarşamba günü değerlendirecek. 

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Ahmet Şinoforoğlu’nun haberine göre, Dündar ve Gül avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvurularda Dündar ve Gül’ün suçlulukları hakkında kuvvetli delil bulunmadığı vurgulandı. Başvuruda ayrıca Can Dündar ve Erdem Gül’ün kaçmaları, delilleri yok etme veya değiştirme hallerinin bulunmadığı gerekçesi ile tutuklanmalarının anayasaya aykırı olduğu kaydedildi. 

Dosyaya erişim hakkının da engellendiğinin ifade edildiği başvuruda haber kaynağını açıklamaya zorlanma nedeniyle basın özgürlüğünün ihlal edildiğinin altı çizildi. 

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