AYM raportörü: Can Dündar ve Erdem Gül hak ihlaline uğradı

Anayasa Mahkemesi raportörünün, Birinci Bölüm’e sunduğu raporunda, MİT TIR’ları haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasının hak ihlali olduğu yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

AYM Birinci Bölümü Dündar ve Gül'ün yaptığı bireysel başvuruyu, AYM Genel Kurulu’na sevk etti. Tüm üyelerin katılacağı AYM Genel Kurulu’nun dosyayı 15 gün içinde görüşmesi bekleniyor.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre; Dündar ve Gül’ün dosyalarını inceleyen AYM raportörü, raporunu tamamladı. Rapor, mahkeme üyelerine dağıtıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ile uluslararası sözleşmelere atıf yapılan raporda, Dündar ve Gül’ün lehine “hak ihlali” kararı verilmesi yönünde görüş belirtildiği öğrenildi. Mahkeme, genel olarak, kamuoyunun yakından takip ettiği önemli dosyaları Genel Kurul’da karara bağlıyor.

Raporda, Dündar ve Gül’ün tutuklanmalarının Anayasa’da yer alan basın ve ifade özgürlüğü ile kişi güvenliği ve özgürlüğü haklarına aykırı olduğu ifade edildi.

Can Dündar ve Erdem Gül, MİT TIR’larına ilişkin yaptıkları haberler nedeniyle 26 Kasım 2015’te “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme”, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askerî casusluk amacıyla temin etme” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama” suçlarından tutuklandı. Dündar ve Gül’ün avukatları, 3 Aralık 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Dilekçede, tutuklama kararı ile Dündar ve Gül’ün anayasanın 19’uncu ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5’inci ve 10’uncu maddelerinde yazılı “kişi güvenliği ve özgürlüğü” ile “ifade özgürlüğü”, anayasanın ise 26’ncı ve 28’inci maddelerinde düzenlenen “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü” ile “basın özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğinin altı çizildi.

Genel Kurul'a sevk

5 üyeli Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu bu sabah görüştü. Bölüm, dosyayı tüm üyelerin de katılımıyla karar verilmesi amacıyla Genel Kurul’a sevk etti. AYM Genel Kurul’nun haftaya veya öteki hafta toplanabileceği belirtiliyor.