Can Dündar ve Erdem Gül'ün bireysel başvuru dosyası AYM Genel Kurulu'na sevk edildi

Anayasa Mahkemesi, MİT TIR’ları haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yaptığı bireysel başvuruları görüştü. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu esastan görüşüp karar vermek yerine dosyayı tüm üyelerin olacağı genel kurula havale etti.

Anayasa Mahkemesi raportörünün, Birinci Bölüm’e sunduğu raporunda, MİT TIR’ları haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasının hak ihlali olduğu yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Can Dündar ve Erdem Gül, MİT TIR’larına ilişkin yaptıkları haberler nedeniyle 26 Kasım 2015’te “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme”, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama” suçlarından tutuklandı. Dündar ve Gül’ün avukatları, 3 Aralık 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Dilekçede, tutuklama kararı ile Dündar ve Gül’ün anayasanın 19’uncu ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5’inci ve 10’uncu maddelerinde yazılı “kişi güvenliği ve özgürlüğü” ile “ifade özgürlüğü”, anayasanın ise 26’ncı ve 28’inci maddelerinde düzenlenen “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü” ile “basın özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğinin altı çizildi.