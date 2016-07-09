Can Dündar: Ülkemden kaçmadım, görevimin başındayım

Cumhuriyet gazetesindeki genel yayın yönetmenliği görevini geçici olarak Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu'na devrettiğini açıklayan Can Dündar, ülkeden kaçmadığını ve görevinin başında olduğunu söyledi.

Araştırmacı gazetecilik örgütü Netzwerk Recherche'nin Leuchtturm Ödülü'ne layık görülen Dündar, ödülü almak için gittiği Hamburg’da Deutsche Welle’e konuştu.



Alman meslektaşlarının Türkiye’de verilen mücadeleyi desteklediğini ve hükümetin baskılarına karşı tavır koyduklarını belirten Dündar, ödülün bir dayanışma mesajı olduğunu ifade etti.



Görevi bıraktığı ve ülkeden kaçtığı yönündeki iddiaları ‘gerçekdışı’ olarak nitelendiren Dündar, “Ülkeden kaçmadım, görevi bırakmadım, görevimin başında olacağım; sadece her insan gibi bir tatile ihtiyacım vardı. Bir süre tatil yapacağım, sonra işimin başında olacağım” diye konuştu.