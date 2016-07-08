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Dünya
Deutsche Welle

Can Dündar'a araştırmacı gazetecilerden ödül

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Almanya'da araştırmacı gazetecilerin kurduğu Netzwerk Recherche tarafından layık görüldüğü Leuchtturm Ödülü'nü aldı.

08 Temmuz 2016 19:43


Netzwerk Recherche (Araştırma Ağı) adlı gazetecilik örgütü, Leuchtturm (deniz feneri) Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a Hamburg kentinde düzenlenen törende teslim etti. Törende Can Dündar'ın Suriye'ye Türkiye'den silah gönderildiğine ilişkin araştırmaları ve basın özgürlüğü için verdiği mücadele nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Yaptıkları yayıncılıkla gazetenin yazı işlerinin de aydınlatma işlevi gördüğünü dikkat çeken örgüt, gazetenin yazı işlerinin de Can Dündar'la birlikte ödülün sahibi olduğunu vurguladı.

Netzwerk Recherche Başkanı Julia Stein, "Can Dündar basın özgürlüğü için zor koşullar altında mücadele ediyor. Gözü korkutulamadı, siyasi baskılara rağmen cezaevine girmekten de çekinmiyor" diye konuştu. Stein, Dündar'ın cesareti, dayanıklılığının ve ayrıca ekibinin ona büyük bir destek sağladığını dile getirdi.

Dündar'a ödülü Netzwerk Recherche'nin yıllık konferansı çerçevesinde verildi.

Üç ay hapis yatan Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak davanın temyiz aşaması henüz tamamlanmadı.

Can Dündar kısa süre önce de ödül töreni 7 Ekim'de düzenlenecek Almanya'nın saygın basın özgürlüğü ödüllerinden Sparkasse Leipzig Medya Vakfı'nın, Medya Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği 2016 Ödülü'ne layık görülmüştü. Ayrıca Can Dündar, akademisyen Esra Mungan'la birlikte Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'ne de bu yıl aday gösterildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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