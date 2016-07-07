Can Dündar: Bir sürelik izinden sonra mücadele kaldığı yerden devam edecek; düşmanlar sevinmesin

Cumhuriyet'in yazı işlerinde çıkan anlaşmazlık üzerine Genel Yayın Yönetmenliği'ni bırakacağı öne sürülen Can Dündar, "bir süre izin kullanacağını" açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Yorucu bir maratonun ardından bir süre izin kullanacağım.

Sonra? Mücadele kaldığı yerden devam edecek. Dostlar üzülmesin. Düşman sevinmesin" diye yazdı.

T24'e bilgi veren Cumhuriyet yöneticisinin aktardığına göre, Dündar, kitap çalışmasını da tamamlamak üzere eylül ayı başına kadar uzun süreli bir izne ayrılacak, ancak Genel Yayın Yönetmenliği'ni bırakmayacak. Geçiş sürecinde ise 1990'lı yıllarda da mutfağı "yazı işleri müdürü" olarak yöneten Aydın Engin'in görev alacağı öğrenildi. Anlaşmazlığı gidermeye çalışan Engin'in, iki taraftan da yapılan davet üzerine çağrıyı kabul ettiği bildiriliyor.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da, Can Dündar'ın 1.5-2 aylık tatil izni kullanacağını belirterek, "Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevine devam etmektedir" açıklaması yapmıştı.

Özyurtseven ve arkadaşları ayrılıyor

Yaklaşık 30 yıl Milliyet'te çalışan Özyurtseven'le birlikte Cumhuriyet'e gelerek yazı işlerinde idari görev üstlenen Baydu Can ile yine Milliyet kökenli Dış Haberler Müdürü Pınar Ersoy'un da istifa eğilimini yönetimle paylaştığı öğrenildi.

Yayın Danışmanı Doğan Satmış'ın görevine, yaklaşık 1,5 yıl önce yayımlanan THY yazısı ve "bazı şirket gezilerinde ağırlanmayı kabul ettiği" savunularak önceki hafta son verilmişti. İddialara tepki gösteren Satmış, şirket gezilerine katılan diğer Cumhuriyet mensuplarını da paylaştığı Twitter hesabında Can Dündar'ı sessiz kalmamaya çağırmıştı.

Satmış'ın gazeteyle ilişkisinin kesilmesinin ardından Yayın Koordinatörü Murat Sabuncu ile Dündar'la birlikte Cumhuriyet'e gelen Genel yayın Yönetmen Yardımcısı Özyurtseven arasında da anlaşmazlık çıktığı, tarafların birlikte çalışmakta zorlandığı gazete koridorlarına yansımıştı.



Satmış'a gösterilen tavrı kabul etmeyen Özyurtseven'in istifa kararından vazgeçirilemediği bildirildi.

Can Dündar'ın tweeti şöyle: